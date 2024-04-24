«Новатэк» начал добычу на Северо-Часельском месторождении

В 2019 г. «Новатэк» и «Газпром» согласовали обмен активами. В результате обмена «Новатэк» получил доли в Ево-Яхинском и Северо-Часельском месторождениях. Годовой уровень добычи на Северо-Часельском месторождении составляет более 3 млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год.