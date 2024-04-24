«Новатэк» начал добычу на Северо-Часельском месторождении
Дочерняя компания «Новатэка – «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» – приступила к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении, сообщила компания.
«Неотъемлемой частью стратегии «Новатэка» продолжает оставаться поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения. Запуск Северо-Часельского месторождения внесет существенный вклад в наши объемы природного газа, поставляемые на внутренний рынок», – приведен в сообщении компании комментарий председателя правления Леонида Михельсона.
В 2019 г. «Новатэк» и «Газпром» согласовали обмен активами. В результате обмена «Новатэк» получил доли в Ево-Яхинском и Северо-Часельском месторождениях. Годовой уровень добычи на Северо-Часельском месторождении составляет более 3 млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год.
«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.
Чистая прибыль «Новатэка» в 2023 г. составила 469,5 млрд руб., совокупная выручка за год достигла 1,37 трлн руб. Чистый долг компании по итогам прошлого года составил 9,244 млрд руб.