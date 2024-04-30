Цены на какао-бобы упали на 27% за два дня
Котировки фьючерсов на какао-бобы обрушились на 27% за последние два дня торгов, пишет Bloomberg. Падение цен стало самым серьезным c 1960 г.
Фьючерсы на какао-бобы в ходе торгов 30 апреля подешевели на 13% после падения на 16% в предыдущий день до $8800 за тонну. По данным агентства, фьючерсы упали более чем на 20% с 19 апреля.
За последний год цены на какао выросли более чем два раза на фоне неурожая из-за плохой погоды и болезней сельскохозяйственных культур, которые поразили Западную Африку.
«Это привело к тому, что покупатели начали бороться за поставки, а Кот-д'Ивуар и Гана вынуждены были пролонгировать контракты на поставку около 400 000 т какао, что еще больше усилило дефицит поставок», – пишет агентство.
Рост цен привел к удорожанию удержания позиций и побудил инвесторов закрывать сделки , говорится в статье.
Более низкие цены принесут некоторое облегчение производителям шоколада, отмечает Bloomberg. Акции Barry Callebaut, которая поставляет некоторые из крупнейших потребительских брендов шоколада, выросли 30 апреля на 6,6%, подорожали также акции Lindt & Spruengli. Аналитики прогнозируют, что фьючерсы на какао преодолеют отметку в $20 000 в этом году.