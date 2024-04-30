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Цены на какао-бобы упали на 27% за два дня

Ведомости

Котировки фьючерсов на какао-бобы обрушились на 27% за последние два дня торгов, пишет Bloomberg. Падение цен стало самым серьезным c 1960 г.

Фьючерсы на какао-бобы в ходе торгов 30 апреля подешевели на 13% после падения на 16% в предыдущий день до $8800 за тонну. По данным агентства, фьючерсы упали более чем на 20% с 19 апреля.

За последний год цены на какао выросли более чем два раза на фоне неурожая из-за плохой погоды и болезней сельскохозяйственных культур, которые поразили Западную Африку.

«Это привело к тому, что покупатели начали бороться за поставки, а Кот-д'Ивуар и Гана вынуждены были пролонгировать контракты на поставку около 400 000 т какао, что еще больше усилило дефицит поставок», – пишет агентство.

Рост цен привел к удорожанию удержания позиций и побудил инвесторов закрывать сделки , говорится в статье.

Более низкие цены принесут некоторое облегчение производителям шоколада, отмечает Bloomberg. Акции Barry Callebaut, которая поставляет некоторые из крупнейших потребительских брендов шоколада, выросли 30 апреля на 6,6%, подорожали также акции Lindt & Spruengli. Аналитики прогнозируют, что фьючерсы на какао преодолеют отметку в $20 000 в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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