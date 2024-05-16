Мантуров: поставки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждаются
Поставки китайских самолетов для российских авиакомпаний не обсуждаются, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Такой вопрос не обсуждался. Предложения тоже мы не получили на сей счет», – сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности таких поставок (цитата по ТАСС).
Он добавил, что РФ рассматривает поставки различных компонентов для совместного с Китаем проекта по созданию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета.
15 мая президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Это первый зарубежный визит Путина после инаугурации. В составе делегации главы государства в Китай с визитом отправились министр обороны Андрей Белоусов, заместитель премьер-министра Татьяна Голикова, первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и др.
14 декабря 2023 г. Путин в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции заявил, что парк российских авиакомпаний перегружен ранее закупленными иностранными самолетами. Он призвал развивать собственное самолетостроение, по его словам, к 2030 г. планируется произвести свыше 1000 российских самолетов.