Мантуров: поставки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждаются

14 декабря 2023 г. Путин в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции заявил, что парк российских авиакомпаний перегружен ранее закупленными иностранными самолетами. Он призвал развивать собственное самолетостроение, по его словам, к 2030 г. планируется произвести свыше 1000 российских самолетов.