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Мантуров: поставки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждаются

Ведомости

Поставки китайских самолетов для российских авиакомпаний не обсуждаются, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Такой вопрос не обсуждался. Предложения тоже мы не получили на сей счет», – сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности таких поставок (цитата по ТАСС).

Он добавил, что РФ рассматривает поставки различных компонентов для совместного с Китаем проекта по созданию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета.

15 мая президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Это первый зарубежный визит Путина после инаугурации. В составе делегации главы государства в Китай с визитом отправились министр обороны Андрей Белоусов, заместитель премьер-министра Татьяна Голикова, первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и др.

14 декабря 2023 г. Путин в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции заявил, что парк российских авиакомпаний перегружен ранее закупленными иностранными самолетами. Он призвал развивать собственное самолетостроение, по его словам, к 2030 г. планируется произвести свыше 1000 российских самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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