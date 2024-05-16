Суд обратил в доход государства кондитерские активы «Конти» в Донбассе

Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. По итогам заседания 16 мая Ленинский районный суд Курска постановил обратить в доход РФ не только имущество компании «Производственное объединение «Конти», но и объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства. Кроме этого в доход государства обращены денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «Донбасс Кондитер».