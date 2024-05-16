Суд обратил в доход государства кондитерские активы «Конти» в Донбассе
Ленинский районный суд Курска постановил национализировать активы украинского производителя кондитерских изделий «Конти» в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.
«Решением Ленинского районного суда г. Курска от 16.05.2024 иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен, обращено в доход Российской Федерации: имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"», – указано в сообщении.
Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. По итогам заседания 16 мая Ленинский районный суд Курска постановил обратить в доход РФ не только имущество компании «Производственное объединение «Конти», но и объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства. Кроме этого в доход государства обращены денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «Донбасс Кондитер».
Компания «Конти» – украинская кондитерская компания, которая входит в число крупнейших производителей кондитерских изделий в стране. В 2001 г. компания приобрел Донецкую кондитерскую фабрику, до этого в 1999 г. компания приобрела Горловскую кондитерскую фабрику в Донецкой области. Активы «дочки» «Конти» – «Конти-Рус» расположены в Курске и Иваново.
По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость активов «Конти-Рус» составляет не менее 10 млрд руб., а выручка – более 15 млрд руб.