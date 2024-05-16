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Суд обратил в доход государства кондитерские активы «Конти» в Донбассе

Ведомости

Ленинский районный суд Курска постановил национализировать активы украинского производителя кондитерских изделий «Конти» в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

«Решением Ленинского районного суда г. Курска от 16.05.2024 иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен, обращено в доход Российской Федерации: имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"», – указано в сообщении.

Гражданское дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. По итогам заседания 16 мая Ленинский районный суд Курска постановил обратить в доход РФ не только имущество компании «Производственное объединение «Конти», но и объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства. Кроме этого в доход государства обращены денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «Донбасс Кондитер».

Компания «Конти» – украинская кондитерская компания, которая входит в число крупнейших производителей кондитерских изделий в стране. В 2001 г. компания приобрел Донецкую кондитерскую фабрику, до этого в 1999 г. компания приобрела Горловскую кондитерскую фабрику в Донецкой области. Активы «дочки» «Конти» – «Конти-Рус» расположены в Курске и Иваново.

По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость активов «Конти-Рус» составляет не менее 10 млрд руб., а выручка – более 15 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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