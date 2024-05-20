Минпромторг предложил разрешить регионам определять долю сетей на местном рынке

Минпромторг предложил дать регионам право самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом совещания ведомства с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей, где и была озвучена инициатива.