Минпромторг предложил разрешить регионам определять долю сетей на местном рынке
Минпромторг предложил дать регионам право самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом совещания ведомства с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей, где и была озвучена инициатива.
Информацию агентству также подтвердил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
В настоящее время доля каждой торговой сети в рамках Москвы, Санкт-Петербурга, а также одного муниципального района, округа или городского округа не может превышать 25% от общего денежного объема продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год. Ограничения предусмотрены законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».
14 мая «Ведомости» писали, что во втором полугодии Минпромторг запустит программу финансовой поддержки предприятий, внедряющих отечественный софт для проведения виртуальных испытаний в области машиностроения. Речь идет о создании на предприятиях так называемых цифровых двойников испытательных процессов.