Сеть Modi продали структуре бизнесмена Палия

В 1994 г. Сосин вместе с Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным основал сеть «Старик Хоттабыч», а в 2000 г. вышел из проекта и занялся развитием совместного предприятия с немецкой DIY-сетью OBI. В июле 2016 г. стало известно, что он продал свои 49% в СП. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi. Сосин скончался на острове Занзибар в декабре 2020 г.