Сеть Modi продали структуре бизнесмена Палия
Сеть магазинов товаров для дома Modi, которой владел погибший предприниматель Игорь Сосин, продали компании бизнесмена Владимира Палия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Основная наследница бизнеса Инна Сухотина продала управляющее сетью Modi ООО «Моди» компании «ГИ-2», которая на 99,99% принадлежит владельцу «ГЕМ инвеста» Владимиру Палию. В инвестфирме подтвердили изданию факт сделки, не уточнив ее стоимость. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки составляет не менее 4 млрд руб.
На конец прошлого года Modi включала 102 собственных магазина и 24 франчайзинговых, выручка ООО «Моди», по данным СПАРК, в 2023 г. выросла на 39,3% до 4,3 млрд руб., чистая прибыль – в 3,4 раза до 739 млн руб., указывает газета. В «ГЕМ инвесте» заявили о планах наращивать темпы роста сети в несколько раз, развивая собственные магазины, франчайзинг и онлайн-продажи.
В 1994 г. Сосин вместе с Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным основал сеть «Старик Хоттабыч», а в 2000 г. вышел из проекта и занялся развитием совместного предприятия с немецкой DIY-сетью OBI. В июле 2016 г. стало известно, что он продал свои 49% в СП. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi. Сосин скончался на острове Занзибар в декабре 2020 г.
В августе 2023 г. стало известно, что компании Kismet Capital Group и «Гем инвест» создадут совместное предприятие (СП) для развития торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela.