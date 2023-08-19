РБК узнал о планах создать СП для развития Zarina, Befree и Sela
7 августа шведская компания Eastnine AB сообщила, что договорилась о продаже своей доли 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group (MFG), который управляет этими брендами, компании «Гем инвест» Анатолия Палия. Уже 10 августа ФАС согласовала сделку структурам экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина, основателя Kismet Capital Group, по покупке до 75% акций «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность «Мэлон Фэшн Груп» и «Такси.Стиль».
Как отмечает РБК, Eastnine была крупнейшим владельцем MFG, еще 34% были у структур главы совета директоров группы Давида Келлермана, 11% — у шведской MFG Intressenter AB, а 7% — у гендиректора MFG Михаила Уржумцева.
По информации издания, «Гем инвест» планирует консолидировать 89,9% АО МФГ, выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров, а также частично — у миноритариев. На втором этапе «Гем Инвест» и Kismet Capital Group создадут СП, доли и инвестиции в котором будут распределены 50/50.
Стоимость сделки, в которую войдут все бренды MFG, не раскрывается, но известно, что у иностранных владельцев не будет опциона на обратный выкуп.
В октябре 2022 г. Eastnine подписала с АФК «Система» обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций «Мэлон фэшн груп». Сумма сделки составляла 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г. Позднее стороны расторгли соглашение.
На конец 2021 г. Melon Fashion Group управляла 845 магазинами в 181 городе России и СНГ (в Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.