Газета
Бизнес

РБК узнал о планах создать СП для развития Zarina, Befree и Sela

Ведомости

Компании Kismet Capital Group и «Гем инвест» создадут совместное предприятие (СП) для развития торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela, пишет РБК со ссылкой на близкие к сделке источники.

7 августа шведская компания Eastnine AB сообщила, что договорилась о продаже своей доли 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group (MFG), который управляет этими брендами, компании «Гем инвест» Анатолия Палия. Уже 10 августа ФАС согласовала сделку структурам экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина, основателя Kismet Capital Group, по покупке до 75% акций «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность «Мэлон Фэшн Груп» и «Такси.Стиль».

Как отмечает РБК, Eastnine была крупнейшим владельцем MFG, еще 34% были у структур главы совета директоров группы Давида Келлермана, 11% — у шведской MFG Intressenter AB, а 7% — у гендиректора MFG Михаила Уржумцева.

По информации издания, «Гем инвест» планирует консолидировать 89,9% АО МФГ, выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров, а также частично — у миноритариев. На втором этапе «Гем Инвест» и Kismet Capital Group создадут СП, доли и инвестиции в котором будут распределены 50/50.

Стоимость сделки, в которую войдут все бренды MFG, не раскрывается, но известно, что у иностранных владельцев не будет опциона на обратный выкуп.

В октябре 2022 г. Eastnine подписала с АФК «Система» обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций «Мэлон фэшн груп». Сумма сделки составляла 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г.  Позднее стороны расторгли соглашение.

На конец 2021 г. Melon Fashion Group управляла 845 магазинами в 181 городе России и СНГ (в Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных