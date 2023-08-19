РБК узнал о планах создать СП для развития Zarina, Befree и Sela

В октябре 2022 г. Eastnine подписала с АФК «Система» обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций «Мэлон фэшн груп». Сумма сделки составляла 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г. Позднее стороны расторгли соглашение.