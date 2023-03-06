АФК «Система» отказалась от покупки владельца Zarina и Love Republic
АФК «Система» и шведская компания Eastnine (основной владелец Melon Fashion Group, которая управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) расторгли сделку о продаже 47,7% акций ритейлера российской компании. Об этом сообщает пресс-служба Eastnine.
«Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК «Система» расторгнуто. Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями», — говорится в заявлении.
Причиной расторжения соглашения стало невыполнение его условий. Отмечается, что Eastnine рассчитывала закрыть сделку в I квартале 2023 г., однако к этому моменту были выполнены не все обязательства. Стороны пришли к выводу «невозможности выполнения данных условий», сказано в заявлении.
В пресс-службе АФК «Система» также отметили, что соглашение было расторгнуто по обоюдному решению.
В октябре 2022 г. АФК «Система» и Eastnine подписали обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций АО «Мэлон фэшн груп». Сумма сделки составила 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г.
Позже в российской компании заявили о готовности выкупить до 100% уставного капитала АО «Мелон фэшн груп». АФК «Система» предложила выкупить акции по цене сделки, анонсированной 19 октября. В общей сложности компания готова была потратить около 33 млрд руб. на покупку ритейлера.
Melon Fashion Group – один из крупнейших ритейлеров одежды в России. Ей принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 г. компания управляла 845 магазинами в 181 городе России и СНГ (в Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.
Помимо Eastnine и East Capital владельцами Melon Fashion Group являются ее председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и генеральный директор Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет у группы частных инвесторов.