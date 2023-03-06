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Бизнес

АФК «Система» отказалась от покупки владельца Zarina и Love Republic

Ведомости

АФК «Система» и шведская компания Eastnine (основной владелец Melon Fashion Group, которая управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) расторгли сделку о продаже 47,7% акций ритейлера российской компании. Об этом сообщает пресс-служба Eastnine.

«Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК «Система» расторгнуто. Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями», — говорится в заявлении.

Причиной расторжения соглашения стало невыполнение его условий. Отмечается, что Eastnine рассчитывала закрыть сделку в I квартале 2023 г., однако к этому моменту были выполнены не все обязательства. Стороны пришли к выводу «невозможности выполнения данных условий», сказано в заявлении.

В пресс-службе АФК «Система» также отметили, что соглашение было расторгнуто по обоюдному решению.

В октябре 2022 г. АФК «Система» и Eastnine подписали обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций АО «Мэлон фэшн груп». Сумма сделки составила 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г.

Позже в российской компании заявили о готовности выкупить до 100% уставного капитала АО «Мелон фэшн груп». АФК «Система» предложила выкупить акции по цене сделки, анонсированной 19 октября. В общей сложности компания готова была потратить около 33 млрд руб. на покупку ритейлера.

Melon Fashion Group – один из крупнейших ритейлеров одежды в России. Ей принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 г. компания управляла 845 магазинами в 181 городе России и СНГ (в Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.

Помимо Eastnine и East Capital владельцами Melon Fashion Group являются ее председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и генеральный директор Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет у группы частных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных