АФК «Система» отказалась от покупки владельца Zarina и Love Republic

Melon Fashion Group – один из крупнейших ритейлеров одежды в России. Ей принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 г. компания управляла 845 магазинами в 181 городе России и СНГ (в Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.