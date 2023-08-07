Eastnine договорилась о продаже 36% акций владельца брендов Love Republic и Sela
Шведская компания Eastnine AB заключила соглашение о продаже 36% в российском ритейлере Melon Fashion Group (MFG), который управляет модными брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela, за 15,6 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Eastnine вместе с другими европейскими акционерами подписали соглашение с российской компанией ООО «Гем инвест». Ожидается, что сделка, которая пройдет в несколько этапов, будет закрыта в течение двух недель. Компания уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Шведская компания видит риски в завершении сделки из-за «неопределенности», в том числе из-за риска дальнейших санкций и действий со стороны властей. Помимо этого сделка будет подвержена влиянию валютного курса до тех пор, пока не будет произведен обмен, так как доля будет оплачена в рублях.
По данным на 30 июня 2023 г. инвестиции в MFG составили примерно 162 млн евро, уточнили в компании.
В мае «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке сообщал, что инвестиционная компания «Анатолия Палия Gem Capital» получила разрешение властей на покупку чуть более 80% акций «Мэлон фэшн груп» за почти 500 млн руб.
В октябре 2022 г. Eastnine подписала с АФК «Система» обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций «Мэлон фэшн груп». Сумма сделки составляла 15,8 млрд руб. Тогда ожидалось, что она будет закрыта до конца 2022 г. Затем в АФК «Система» заявили о готовности выкупить до 100% уставного капитала компании.
В марте пресс-служба Eastnine сообщила о расторжении сделки из-за невыполнения условий соглашения. Отмечается, что Eastnine рассчитывала закрыть сделку в I квартале 2023 г., однако к этому моменту были выполнены не все обязательства. В пресс-службе АФК «Система» также отметили, что соглашение было расторгнуто по обоюдному решению.
Весной в Eastnine также добавили, что продолжат искать выход из своих инвестиций и ведут диалог с потенциальными покупателями.