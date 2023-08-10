ФАС согласовала продажу торговых сетей Zarina и Sela структуре Kismet Capital

7 августа шведская компания Eastnine AB сообщила, что заключила соглашение о продаже 36% в «Мэлон Фэшн Груп» с российской компанией ООО «Гем инвест». Ожидается, что сделка, которая пройдет в несколько этапов, будет закрыта в течение двух недель. Компания уже получила одобрение ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В мае «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке сообщал, что инвестиционная компания Анатолия Палия Gem Capital получила разрешение властей на покупку чуть более 80% акций «Мэлон Фэшн Груп» за почти 500 млн руб.