ФАС согласовала продажу торговых сетей Zarina и Sela структуре Kismet Capital
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по покупке компанией «Радио Реклама НН» торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО «Такси.Стиль», – говорится в сообщении ФАС.
Служба пришла к выводу, что сделка не повлияет на конкуренцию на рынке розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.
По данным ЕГРЮЛ, «Радио Реклама НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Генеральным директором является Ольга Дупак. 99,9% компании принадлежат ООО «Инфраструктурный холдинг - 1», зарегистрированному в Москве. Управляет юрлицом ООО «Комплексные решения» во главе с гендиректором Иваном Тавриным, который основал инвестиционную компанию Kismet Capital Group.
Kismet Capital Group была основана в 2016 г. Тавриным, который до этого был гендиректором оператора «Мегафон». Она принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon. Сейчас Kismet принадлежит развлекательный холдинг «Медиа-1», в который входят детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал «Ю», а также компании-операторы цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.
7 августа шведская компания Eastnine AB сообщила, что заключила соглашение о продаже 36% в «Мэлон Фэшн Груп» с российской компанией ООО «Гем инвест». Ожидается, что сделка, которая пройдет в несколько этапов, будет закрыта в течение двух недель. Компания уже получила одобрение ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В мае «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке сообщал, что инвестиционная компания Анатолия Палия Gem Capital получила разрешение властей на покупку чуть более 80% акций «Мэлон Фэшн Груп» за почти 500 млн руб.