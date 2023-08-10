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ФАС согласовала продажу торговых сетей Zarina и Sela структуре Kismet Capital

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по покупке компанией «Радио Реклама НН» торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО «Такси.Стиль», – говорится в сообщении ФАС.

Служба пришла к выводу, что сделка не повлияет на конкуренцию на рынке розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.

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По данным ЕГРЮЛ, «Радио Реклама НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Генеральным директором является Ольга Дупак. 99,9% компании принадлежат ООО «Инфраструктурный холдинг - 1», зарегистрированному в Москве. Управляет юрлицом ООО «Комплексные решения» во главе с гендиректором Иваном Тавриным, который основал инвестиционную компанию Kismet Capital Group.

В 2022 г. Kismet Capital Group получила разрешение ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на приобретение 100% доли классифайда «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers. Сумма сделки оценивалась в 151 млрд руб.

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Kismet Capital Group была основана в 2016 г. Тавриным, который до этого был гендиректором оператора «Мегафон». Она принимала участие в сделках по инвестированию в HeadHunter, Cian и Ozon. Сейчас Kismet принадлежит развлекательный холдинг «Медиа-1», в который входят детский телеканал Disney Channel, музыкальный телеканал Муз-ТВ и развлекательный телеканал «Ю», а также компании-операторы цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.

7 августа шведская компания Eastnine AB сообщила, что заключила соглашение о продаже 36% в «Мэлон Фэшн Груп» с российской компанией ООО «Гем инвест». Ожидается, что сделка, которая пройдет в несколько этапов, будет закрыта в течение двух недель. Компания уже получила одобрение ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В мае «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке сообщал, что инвестиционная компания Анатолия Палия Gem Capital получила разрешение властей на покупку чуть более 80% акций «Мэлон Фэшн Груп» за почти 500 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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