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Польский концерн Orlen увольняет связанных с правящей ранее партией сотрудников

Ведомости

Польский нефтегазовый концерн Orlen массово увольняет связанных с ранее правящей консервативной фракцией «Право и справедливость» (PiS), пишет Business Insider.

Отмечается, что увольнения затронули уже по меньшей мере сотню человек. Среди уволенных издание отмечает бывшего советника лидера PiS Мачея Лопиньского, бывшего консультанта МИДа Яна Парыса, руководителя связанной с PiS охранной фирмы Збигнева Лаского, сына евродепутата от PiS Здзислава Курского.

Свои должности перечисленные граждане Польши получили при прежнем председателе правления Orlen Даниэле Обайте, пишет газета.

22 мая Orlen представила квартальный финансовый отчет. Так, чистая прибыль компании в январе – марте 2024 г. сократилась на 70% и составила $704,82 млн. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в первые три месяца 2024 г. упала на 53% по сравнению с предыдущим годом.

7 марта «Газпром» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с оператора польского участка газопровода «Ямал – Европа» Europol Gaz и Orlen более $935 млн.

«Право и справедливость» является консервативной и националистической партией. Партия акцентирует внимание на традиционных семейных ценностях, суверенитете Польши, строгой иммиграционной политике и усилиях по укреплению национальной безопасности. Партия формировала правительство в периоды с 2005 по 2007 и с 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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