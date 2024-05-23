Польский концерн Orlen увольняет связанных с правящей ранее партией сотрудников

22 мая Orlen представила квартальный финансовый отчет. Так, чистая прибыль компании в январе – марте 2024 г. сократилась на 70% и составила $704,82 млн. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в первые три месяца 2024 г. упала на 53% по сравнению с предыдущим годом.