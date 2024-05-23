Польский концерн Orlen увольняет связанных с правящей ранее партией сотрудников
Польский нефтегазовый концерн Orlen массово увольняет связанных с ранее правящей консервативной фракцией «Право и справедливость» (PiS), пишет Business Insider.
Отмечается, что увольнения затронули уже по меньшей мере сотню человек. Среди уволенных издание отмечает бывшего советника лидера PiS Мачея Лопиньского, бывшего консультанта МИДа Яна Парыса, руководителя связанной с PiS охранной фирмы Збигнева Лаского, сына евродепутата от PiS Здзислава Курского.
Свои должности перечисленные граждане Польши получили при прежнем председателе правления Orlen Даниэле Обайте, пишет газета.
22 мая Orlen представила квартальный финансовый отчет. Так, чистая прибыль компании в январе – марте 2024 г. сократилась на 70% и составила $704,82 млн. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в первые три месяца 2024 г. упала на 53% по сравнению с предыдущим годом.
«Право и справедливость» является консервативной и националистической партией. Партия акцентирует внимание на традиционных семейных ценностях, суверенитете Польши, строгой иммиграционной политике и усилиях по укреплению национальной безопасности. Партия формировала правительство в периоды с 2005 по 2007 и с 2015 г.