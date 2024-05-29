WSJ: китайские компании создают американские «дочки» для обхода санкций США

Лидар – технология по сканированию окружающей среды для автомобилей, обеспечивает функции удержания полосы движения и автоматическое торможение. Представитель Hesai заявил, что лидары не представляют угрозы, поскольку они не могут хранить или передавать изображения по беспроводной сети.