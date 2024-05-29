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WSJ: китайские компании создают американские «дочки» для обхода санкций США

Ведомости

Китайские компании обходят ограничения Вашингтона путем создания дочерних и аффилированных юрлиц под другим именем в США, пишет The Wall Street Journal (WSJ). 

В качестве примера газета приводит компанию American Lidar, владельцем которой является китайский производитель лидаров Hesai Group. Группа внесена в «черный список» Вашингтона как представляющая угрозу безопасности США. При этом компания не была упомянута при регистрации American Lidar.

Лидар – технология по сканированию окружающей среды для автомобилей, обеспечивает функции удержания полосы движения и автоматическое торможение. Представитель Hesai заявил, что лидары не представляют угрозы, поскольку они не могут хранить или передавать изображения по беспроводной сети. 

Аналогичным образом поступил и производитель дронов SZ DJI Technology, заключивший сделку с американским стартапом на продажу дронов в США перед возможным запретом. Телекоммуникационная компания Huawei Technologies, в свою очередь, создала американскую дочернюю компанию Futurewei в преддверии санкций США.

«Китайские компании принимают удар, но затем корректируют свою бизнес-стратегию и двигаются дальше в другом направлении», – сказал бывший член комиссии по обзору американо-китайской экономики и безопасности Дерек Сциссорс.

Вашингтон регулярно включает в свои «черные списки» компании из КНР. 9 мая власти США ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций. Под ограничения попали Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology и др.

10 апреля министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести компаний из Китая. Тогда же под ограничения попали три компании из РФ – «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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