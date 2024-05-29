WSJ: китайские компании создают американские «дочки» для обхода санкций США
Китайские компании обходят ограничения Вашингтона путем создания дочерних и аффилированных юрлиц под другим именем в США, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В качестве примера газета приводит компанию American Lidar, владельцем которой является китайский производитель лидаров Hesai Group. Группа внесена в «черный список» Вашингтона как представляющая угрозу безопасности США. При этом компания не была упомянута при регистрации American Lidar.
Лидар – технология по сканированию окружающей среды для автомобилей, обеспечивает функции удержания полосы движения и автоматическое торможение. Представитель Hesai заявил, что лидары не представляют угрозы, поскольку они не могут хранить или передавать изображения по беспроводной сети.
Аналогичным образом поступил и производитель дронов SZ DJI Technology, заключивший сделку с американским стартапом на продажу дронов в США перед возможным запретом. Телекоммуникационная компания Huawei Technologies, в свою очередь, создала американскую дочернюю компанию Futurewei в преддверии санкций США.
«Китайские компании принимают удар, но затем корректируют свою бизнес-стратегию и двигаются дальше в другом направлении», – сказал бывший член комиссии по обзору американо-китайской экономики и безопасности Дерек Сциссорс.
Вашингтон регулярно включает в свои «черные списки» компании из КНР. 9 мая власти США ввели экспортные санкции против 37 китайских организаций. Под ограничения попали Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology и др.
10 апреля министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести компаний из Китая. Тогда же под ограничения попали три компании из РФ – «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».