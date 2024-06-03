Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о передаче российского бизнеса Hansa дистрибутору «Гипер»

Ведомости

Польский бренд бытовой техники Hansa (принадлежит группе компаний Amica) в конце I квартала 2024 г. передал свои российские активы в управление дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке бытовой техники.

Один из собеседников говорит, что компания приняла такое решение из-за давления со стороны властей Польши и Евросоюза. Российское юрлицо планируется ликвидировать, а сотрудников перевести в «Гипер». По словам источника, сделка была безденежной.

Другой собеседник отметил, что российский рынок был для Hansa одним из основных, поэтому компания два года предпринимала усилия, чтобы оставаться на нем. Источник пояснил, что прибыль от продаж в России позволяла Hansa расплачиваться по долгам в Европе. В Hansa и ООО «Гипер» на запрос газеты не ответили.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов также утверждает, что Hansa передала бизнес российскому дистрибутору. Он уточнил, что сотрудники компании в РФ продолжат сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. «Гипер» перейдут функции импортера продукции Hansa и ее эксклюзивная дистрибуция. Источник «Коммерсанта» в одном из крупных ритейлеров отметил, что это «не сильно отразится на наличии товаров бренда в России».

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд производителей электроники приостановили деятельность в РФ и прекратили поставки. Иностранную технику привозят в РФ по параллельному импорту. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что в российских магазинах и на маркетплейсах появилась бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Источник газеты сообщил, что поставки начались во II квартале. По его словам, этим занималась турецкая компания, которая не смогла продать технику на Украину.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных