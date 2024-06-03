«Коммерсантъ» узнал о передаче российского бизнеса Hansa дистрибутору «Гипер»
Польский бренд бытовой техники Hansa (принадлежит группе компаний Amica) в конце I квартала 2024 г. передал свои российские активы в управление дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке бытовой техники.
Один из собеседников говорит, что компания приняла такое решение из-за давления со стороны властей Польши и Евросоюза. Российское юрлицо планируется ликвидировать, а сотрудников перевести в «Гипер». По словам источника, сделка была безденежной.
Другой собеседник отметил, что российский рынок был для Hansa одним из основных, поэтому компания два года предпринимала усилия, чтобы оставаться на нем. Источник пояснил, что прибыль от продаж в России позволяла Hansa расплачиваться по долгам в Европе. В Hansa и ООО «Гипер» на запрос газеты не ответили.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов также утверждает, что Hansa передала бизнес российскому дистрибутору. Он уточнил, что сотрудники компании в РФ продолжат сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. «Гипер» перейдут функции импортера продукции Hansa и ее эксклюзивная дистрибуция. Источник «Коммерсанта» в одном из крупных ритейлеров отметил, что это «не сильно отразится на наличии товаров бренда в России».
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд производителей электроники приостановили деятельность в РФ и прекратили поставки. Иностранную технику привозят в РФ по параллельному импорту. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что в российских магазинах и на маркетплейсах появилась бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Источник газеты сообщил, что поставки начались во II квартале. По его словам, этим занималась турецкая компания, которая не смогла продать технику на Украину.