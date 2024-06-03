«Коммерсантъ» узнал о передаче российского бизнеса Hansa дистрибутору «Гипер»

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд производителей электроники приостановили деятельность в РФ и прекратили поставки. Иностранную технику привозят в РФ по параллельному импорту. В конце мая «Коммерсантъ» писал, что в российских магазинах и на маркетплейсах появилась бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Источник газеты сообщил, что поставки начались во II квартале. По его словам, этим занималась турецкая компания, которая не смогла продать технику на Украину.