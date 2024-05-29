В Россию начали поставлять произведенную для Украины бытовую технику

Ozon и Wildberries на запрос издания не ответили. В «М.Видео» и «Яндекс.Маркете» подчеркнули, что поставки осуществляются в соответствии с законодательством РФ. В первом магазине уточнили, что через Украину товары не идут, а техника Bosch производится в Турции. В бывшей российской структуре Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» также заявили, что не знают о поставках в Россию техники для украинского рынка.