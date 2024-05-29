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В Россию начали поставлять произведенную для Украины бытовую технику

Ведомости

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах появилась бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин рассказал, что техника продается на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете». По его словам, на посудомоечной машине Bosch, заказанной через маркетплейс, были «украинские наклейки», что означает, что техника была предназначена для украинского рынка.

Он добавил, что поставки носят массовый характер, поскольку некоторые иностранные бренды рекомендовали своим фабрикам в Турции, Польше и Прибалтике продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке. Источник «Коммерсанта» в одном из ритейлеров сообщил, что поставки начались во II квартале. По его словам, этим занималась турецкая компания, которая не смогла продать технику на Украину.

Гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев добавил, что помимо Bosch подобным образом в Россию приходит техника Delonghi и Philips.

«Коммерсантъ» также обнаружил посудомойку Bosch с украинскими штампами в «М.Видео», «Ситилинке», «Яндекс.Маркете», Holodilnik.ru и др. Газета пишет, что на технике есть наклейки с местом доставки – город Киев, также инструкция переведена на украинский.

Ozon и Wildberries на запрос издания не ответили. В «М.Видео» и «Яндекс.Маркете» подчеркнули, что поставки осуществляются в соответствии с законодательством РФ. В первом магазине уточнили, что через Украину товары не идут, а техника Bosch производится в Турции. В бывшей российской структуре Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» также заявили, что не знают о поставках в Россию техники для украинского рынка.

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд производителей электроники приостановили деятельность в РФ и прекратили поставки. Активы компании BSH Hausgerate в России, которая производит технику под брендами Bosch и Siemens, в конце апреля перешли под управление «Газпром бытовые системы». Кроме того, техника Bosch, Delonghi и Philips включена в список товаров, ввоз которых разрешен по параллельному импорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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