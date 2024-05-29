В Россию начали поставлять произведенную для Украины бытовую технику
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах появилась бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Он добавил, что поставки носят массовый характер, поскольку некоторые иностранные бренды рекомендовали своим фабрикам в Турции, Польше и Прибалтике продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке. Источник «Коммерсанта» в одном из ритейлеров сообщил, что поставки начались во II квартале. По его словам, этим занималась турецкая компания, которая не смогла продать технику на Украину.
Гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев добавил, что помимо Bosch подобным образом в Россию приходит техника Delonghi и Philips.
Ozon и Wildberries на запрос издания не ответили. В «М.Видео» и «Яндекс.Маркете» подчеркнули, что поставки осуществляются в соответствии с законодательством РФ. В первом магазине уточнили, что через Украину товары не идут, а техника Bosch производится в Турции. В бывшей российской структуре Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» также заявили, что не знают о поставках в Россию техники для украинского рынка.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд производителей электроники приостановили деятельность в РФ и прекратили поставки. Активы компании BSH Hausgerate в России, которая производит технику под брендами Bosch и Siemens, в конце апреля перешли под управление «Газпром бытовые системы». Кроме того, техника Bosch, Delonghi и Philips включена в список товаров, ввоз которых разрешен по параллельному импорту.