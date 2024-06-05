Тимати не в курсе планов Starbucks по возвращению на российский рынок

Американская сеть Starbucks работала в России 15 лет – с 2007 по 2022 г. В марте позапрошлого года после начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в РФ, а затем приняла решение полностью уйти с российского рынка и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб. против убытка 523 млн руб. в 2020 г. При этом, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», компания не находится в стадии ликвидации, ее убыток за 2022 г. составил 1,27 млрд руб., в 2023 г. – 150,8 млн руб.