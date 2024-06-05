Тимати не в курсе планов Starbucks по возвращению на российский рынок
«Я вообще не интересуюсь этой компанией, потому что этой компании нет на рынке. На рынке есть Stars Coffee», – подчеркнул Тимати.
По его словам, компания стала лидирующей на рынке, спустя три года она вышла на допандемийный результат Starbucks с приростом около 5%.
4 июня «Ведомости» писали, что Starbucks Corporation, свернувшая деятельность в России и продавшая торговые точки, в конце мая подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) восемь заявок на регистрацию товарных знаков.
В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и Тимати выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа 2022 г.
Американская сеть Starbucks работала в России 15 лет – с 2007 по 2022 г. В марте позапрошлого года после начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в РФ, а затем приняла решение полностью уйти с российского рынка и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб. против убытка 523 млн руб. в 2020 г. При этом, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», компания не находится в стадии ликвидации, ее убыток за 2022 г. составил 1,27 млрд руб., в 2023 г. – 150,8 млн руб.