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Тимати не в курсе планов Starbucks по возвращению на российский рынок

Ведомости

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) заявил в кулуарах ПМЭФ, что не в курсе планов американской сети Starbucks о возможном возвращении на российский рынок. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я вообще не интересуюсь этой компанией, потому что этой компании нет на рынке. На рынке есть Stars Coffee», – подчеркнул Тимати.

По его словам, компания стала лидирующей на рынке, спустя три года она вышла на допандемийный результат Starbucks с приростом около 5%.

4 июня «Ведомости» писали, что Starbucks Corporation, свернувшая деятельность в России и продавшая торговые точки, в конце мая подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) восемь заявок на регистрацию товарных знаков.

В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и Тимати выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа 2022 г.

Американская сеть Starbucks работала в России 15 лет – с 2007 по 2022 г. В марте позапрошлого года после начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в РФ, а затем приняла решение полностью уйти с российского рынка и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб. против убытка 523 млн руб. в 2020 г. При этом, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», компания не находится в стадии ликвидации, ее убыток за 2022 г. составил 1,27 млрд руб., в 2023 г. – 150,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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