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Резидентами российских САРов стали 418 компаний

Ведомости

Резидентами специальных административных районов (САР) в России стали 418 компаний. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на сессии «Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда попали под санкции, наша главная задача была не остановить текущий бизнес. Вторая была задача – вернуть бизнес в российскую юрисдикцию», – пояснил Торосов.

По его словам, главным инструментом для возвращения стали САРы. Первый замминистра подчеркнул, что бум возвращения компаний в российскую юрисдикцию – это глубокая, тяжелая работа, связанная с расширением инструментария специальных административных районов.

«За последние пять месяцев этого года у нас переехало уже 90 компаний. На данный момент у нас в специальных административных районах 418 компаний, из них шесть фондов личных, которые мы тоже позволили создавать в специальных административных районах, у нас два общественных фонда. Это результат работы», – объяснил Торосов.

В рамках ПМЭФ-2023 президент РФ Владимир Путин обозначил курс на повышение привлекательности России как центральной юрисдикции для ведения глобального бизнеса и недопущение выкачивания средств из страны за рубеж. Глава государства поручил ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода и регистрации в специальных административных районах (САР).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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