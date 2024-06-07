Резидентами российских САРов стали 418 компаний

«За последние пять месяцев этого года у нас переехало уже 90 компаний. На данный момент у нас в специальных административных районах 418 компаний, из них шесть фондов личных, которые мы тоже позволили создавать в специальных административных районах, у нас два общественных фонда. Это результат работы», – объяснил Торосов.