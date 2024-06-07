Резидентами российских САРов стали 418 компаний
Резидентами специальных административных районов (САР) в России стали 418 компаний. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на сессии «Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Когда попали под санкции, наша главная задача была не остановить текущий бизнес. Вторая была задача – вернуть бизнес в российскую юрисдикцию», – пояснил Торосов.
По его словам, главным инструментом для возвращения стали САРы. Первый замминистра подчеркнул, что бум возвращения компаний в российскую юрисдикцию – это глубокая, тяжелая работа, связанная с расширением инструментария специальных административных районов.
«За последние пять месяцев этого года у нас переехало уже 90 компаний. На данный момент у нас в специальных административных районах 418 компаний, из них шесть фондов личных, которые мы тоже позволили создавать в специальных административных районах, у нас два общественных фонда. Это результат работы», – объяснил Торосов.
В рамках ПМЭФ-2023 президент РФ Владимир Путин обозначил курс на повышение привлекательности России как центральной юрисдикции для ведения глобального бизнеса и недопущение выкачивания средств из страны за рубеж. Глава государства поручил ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода и регистрации в специальных административных районах (САР).