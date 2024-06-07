Внешнеторговый оборот Китая увеличился на 6,3%
За первые пять месяцев 2024 г. внешнеторговый оборот Китая увеличился на 6,3% в годовом выражении. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Внешнеторговый оборот страны за пять месяцев составил 17,5 трлн юаней ($2,4 трлн). Из них 3,71 трлн ($512 млрд) юаней приходится на май, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,6% и выше на 0,6% показателя апреля.
Экспорт Китая в январе - мае 2024 г. составил 9,95 трлн юаней ($1,37 трлн), что больше такого же периода прошлого года на 6,1%. Импорт составил 7,55 трлн юаней ($1,04 трлн), увеличившись на 6,4%.
Агентство приводит слова директора департамента статистического анализа главного таможенного управления Лу Даляна, который заявил, что с начала 2024 г. экономические показатели Китая продолжают улучшаться. Благодаря положительной динамике экспорта «зеленой» продукции, а также расширению масштабов импорта ежемесячный рост внешнеторгового оборота ускорился.
3 июня стало известно, что китайские компании все чаще отдают предпочтение инвестициям во Вьетнам и Мексику на фоне напряженных отношений с США. По данным fDi Markets (подразделение Financial Times), в Китае за последний финансовый год был анонсирован по меньшей мере 41 производственный и логистический проект в Мексике, еще 39 – во Вьетнаме.