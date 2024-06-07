Внешнеторговый оборот Китая увеличился на 6,3%

3 июня стало известно, что китайские компании все чаще отдают предпочтение инвестициям во Вьетнам и Мексику на фоне напряженных отношений с США. По данным fDi Markets (подразделение Financial Times), в Китае за последний финансовый год был анонсирован по меньшей мере 41 производственный и логистический проект в Мексике, еще 39 – во Вьетнаме.