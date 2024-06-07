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Внешнеторговый оборот Китая увеличился на 6,3%

Ведомости

За первые пять месяцев 2024 г. внешнеторговый оборот Китая увеличился на 6,3% в годовом выражении. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Внешнеторговый оборот страны за пять месяцев составил 17,5 трлн юаней ($2,4 трлн). Из них 3,71 трлн ($512 млрд) юаней приходится на май, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,6% и выше на 0,6% показателя апреля.

Экспорт Китая в январе - мае 2024 г. составил 9,95 трлн юаней ($1,37 трлн), что больше такого же периода прошлого года на 6,1%. Импорт составил 7,55 трлн юаней ($1,04 трлн), увеличившись на 6,4%.

Агентство приводит слова директора департамента статистического анализа главного таможенного управления Лу Даляна, который заявил, что с начала 2024 г. экономические показатели Китая продолжают улучшаться. Благодаря положительной динамике экспорта «зеленой» продукции, а также расширению масштабов импорта ежемесячный рост внешнеторгового оборота ускорился.

3 июня стало известно, что китайские компании все чаще отдают предпочтение инвестициям во Вьетнам и Мексику на фоне напряженных отношений с США. По данным fDi Markets (подразделение Financial Times), в Китае за последний финансовый год был анонсирован по меньшей мере 41 производственный и логистический проект в Мексике, еще 39 – во Вьетнаме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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