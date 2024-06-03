FT: китайские компании переориентируются на Вьетнам и Мексику

По данным fDi Markets (подразделение Financial Times), в Китае за последний финансовый год был анонсирован по меньшей мере 41 производственный и логистический проект в Мексике, еще 39 – во Вьетнаме. Страны обогнали США в качестве основных направлений для развития китайских проектов. Таиланд, Малайзия, Венгрия и Египет также лидируют по этому показателю.