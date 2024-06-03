FT: китайские компании переориентируются на Вьетнам и Мексику
Китайские компании все больше отдают предпочтение инвестициям во Вьетнам и Мексику на фоне роста напряженности между правительствами КНР и США, сообщает газета Financial Times.
По данным fDi Markets (подразделение Financial Times), в Китае за последний финансовый год был анонсирован по меньшей мере 41 производственный и логистический проект в Мексике, еще 39 – во Вьетнаме. Страны обогнали США в качестве основных направлений для развития китайских проектов. Таиланд, Малайзия, Венгрия и Египет также лидируют по этому показателю.
С момента, как президент США Джо Байден объявил о вводе новых тарифных ограничений на импорт китайских товаров, даже малый бизнес из Китая стремится расширить свое производство в третьих странах.
14 мая США ввели заградительные пошлины на импорт товаров из КНР за недобросовестную торговлю. Они коснулись ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.
19 мая стало известно, что министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в отношении поставщиков полиформальдегида. Китай импортирует его из США, стран Евросоюза и Японии. Расследование должно закончиться через год, но может быть продлено на шесть месяцев. Еврокомиссия сообщила, что изучит решение китайского минторга, прежде чем принимать ответные меры.