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FT: китайские компании переориентируются на Вьетнам и Мексику

Ведомости

Китайские компании все больше отдают предпочтение инвестициям во Вьетнам и Мексику на фоне роста напряженности между правительствами КНР и США, сообщает газета Financial Times.

По данным fDi Markets (подразделение Financial Times), в Китае за последний финансовый год был анонсирован по меньшей мере 41 производственный и логистический проект в Мексике, еще 39 – во Вьетнаме. Страны обогнали США в качестве основных направлений для развития китайских проектов. Таиланд, Малайзия, Венгрия и Египет также лидируют по этому показателю.

С момента, как президент США Джо Байден объявил о вводе новых тарифных ограничений на импорт китайских товаров, даже малый бизнес из Китая стремится расширить свое производство в третьих странах.

14 мая США ввели заградительные пошлины на импорт товаров из КНР за недобросовестную торговлю. Они коснулись ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.

19 мая стало известно, что министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в отношении поставщиков полиформальдегида. Китай импортирует его из США, стран Евросоюза и Японии. Расследование должно закончиться через год, но может быть продлено на шесть месяцев. Еврокомиссия сообщила, что изучит решение китайского минторга, прежде чем принимать ответные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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