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Bloomberg: против Apple подали иск за неравную оплату труда 12 000 сотрудниц

Ведомости

Две сотрудницы Apple Джастина Чон и Амина Сальгадо подали на компанию в суд от имени более чем 12 000 нынешних и бывших работниц инженерных и маркетинговых подразделений в Калифорнии. Они утверждают, что компания систематически платит женщинам меньше, чем мужчинам за аналогичную работу, сообщает агентство Bloomberg.

Сотрудницы проработали в Apple больше 10 лет. По словам Чон, ей платят за год на $10 000 меньше, чем коллеге мужского пола за аналогичную работу. Сальгадо уточнила, что несколько раз обращалась к руководству после проведенного расследования о неравенстве в оплате труда, но компания не повышала ей зарплату до тех пор, пока не была проведена проверка сторонней организацией. Компенсацию сотрудница так не получила.

Теперь женщины требуют выплаты справедливой зарплаты.

24 апреля вещательная корпорация NOS сообщила, что в Нидерландах организации по защите прав потребителей Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation подали иск к Apple из-за преднамеренного замедления работы смартфонов компании.

Организации требуют от компании компенсации ущерба, причиненного преднамеренным замедлением работы iPhone 6, 7 и SE. Смартфоны были выпущены в период с 2016 по 2018 г. Все владельцы старых моделей могут потребовать компенсацию, заполнив анкету, размещенную на сайтах организаций.

В марте 2020 г. Bloomberg по итогам заседания в федеральном суде Северного округа Калифорнии сообщило, что Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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