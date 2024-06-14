Bloomberg: против Apple подали иск за неравную оплату труда 12 000 сотрудниц

Сотрудницы проработали в Apple больше 10 лет. По словам Чон, ей платят за год на $10 000 меньше, чем коллеге мужского пола за аналогичную работу. Сальгадо уточнила, что несколько раз обращалась к руководству после проведенного расследования о неравенстве в оплате труда, но компания не повышала ей зарплату до тех пор, пока не была проведена проверка сторонней организацией. Компенсацию сотрудница так не получила.