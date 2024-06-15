Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 млн тонн нефти

С начала 2023 г. власти Германии остановили импорт российской нефти по «Дружбе». С этого времени сырье через территорию РФ по трубопроводу поставляет оператор «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» Это оператор СРП-проекта по разработке месторождения Карачаганак (также разрабатывается при участии иностранных компаний). В июне прошлого года «Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland (с сентября 2022 г. по решению властей Германии в компании введено «доверительное управление») подписали соглашение о поставках по «Дружбе» 100 000 т нефти ежемесячно. В этом году условия соглашения были продлены до июня включительно. При этом Минэнерго Казахстана оценивало потенциал экспорта нефти в Германию по этому трубопроводу в 5 млн т в год.