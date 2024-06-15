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Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 млн тонн нефти

Ведомости

В Германию до конца года поступит свыше 1 млн т казахстанской нефти, сообщается на сайте национальной нефтяной компании «Казмунайгаз».

В компании рассказали, что в прошлом году нефть с Карачаганакского месторождения в объеме около 1 млн т впервые была поставлена в Германию по транспортным системам «Казтрансойла» и «Транснефти». За январь-май 2024 гю фактический объем поставок составил порядка 500 00 т.

«Прогноз до конца 2024 г. ожидается в объеме более 1 млн т», – говорится в сообщении.

С начала 2023 г. власти Германии остановили импорт российской нефти по «Дружбе». С этого времени сырье через территорию РФ по трубопроводу поставляет оператор «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» Это оператор СРП-проекта по разработке месторождения Карачаганак (также разрабатывается при участии иностранных компаний). В июне прошлого года «Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland (с сентября 2022 г. по решению властей Германии в компании введено «доверительное управление») подписали соглашение о поставках по «Дружбе» 100 000 т нефти ежемесячно. В этом году условия соглашения были продлены до июня включительно. При этом Минэнерго Казахстана оценивало потенциал экспорта нефти в Германию по этому трубопроводу в 5 млн т в год.

В начале марта 2024 г. министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что страна начала консультации с Германией об увеличении поставок нефти на немецкие НПЗ по «Дружбе» до 2 млн т в 2024 г. Источники «Коммерсанта» тогда сообщали, что, даже если Астане удастся нарастить экспорт, это будет сделано за счет объемов, которые сейчас экспортируются через Россию по другим направлениям. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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