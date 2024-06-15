Казахстан поставит в Германию до конца года более 1 млн тонн нефти
В Германию до конца года поступит свыше 1 млн т казахстанской нефти, сообщается на сайте национальной нефтяной компании «Казмунайгаз».
В компании рассказали, что в прошлом году нефть с Карачаганакского месторождения в объеме около 1 млн т впервые была поставлена в Германию по транспортным системам «Казтрансойла» и «Транснефти». За январь-май 2024 гю фактический объем поставок составил порядка 500 00 т.
«Прогноз до конца 2024 г. ожидается в объеме более 1 млн т», – говорится в сообщении.
С начала 2023 г. власти Германии остановили импорт российской нефти по «Дружбе». С этого времени сырье через территорию РФ по трубопроводу поставляет оператор «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» Это оператор СРП-проекта по разработке месторождения Карачаганак (также разрабатывается при участии иностранных компаний). В июне прошлого года «Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland (с сентября 2022 г. по решению властей Германии в компании введено «доверительное управление») подписали соглашение о поставках по «Дружбе» 100 000 т нефти ежемесячно. В этом году условия соглашения были продлены до июня включительно. При этом Минэнерго Казахстана оценивало потенциал экспорта нефти в Германию по этому трубопроводу в 5 млн т в год.
В начале марта 2024 г. министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что страна начала консультации с Германией об увеличении поставок нефти на немецкие НПЗ по «Дружбе» до 2 млн т в 2024 г. Источники «Коммерсанта» тогда сообщали, что, даже если Астане удастся нарастить экспорт, это будет сделано за счет объемов, которые сейчас экспортируются через Россию по другим направлениям.