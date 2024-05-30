Казахстан расширяет поставки нефти в Германию по «Дружбе»

Казахстанская компания Inpex North Caspian Sea (дочерняя компания японской Inpex), работающая на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений Кашаган, в апреле 2024 г. поставила первую партию нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом «Ведомостям» сообщили источники, знакомые со статистикой Минэнерго России.