Казахстан расширяет поставки нефти в Германию по «Дружбе»Но для существенного увеличения экспорта покупателям в ФРГ придется предложить конкурентную цену
Казахстанская компания Inpex North Caspian Sea (дочерняя компания японской Inpex), работающая на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений Кашаган, в апреле 2024 г. поставила первую партию нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом «Ведомостям» сообщили источники, знакомые со статистикой Минэнерго России.
Объем отгрузки сырья, поставляемого транзитом через территорию России, составил около 20 000 т. Inpex стала второй компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по экспортному трубопроводу «Дружба».
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