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Испания в апреле возобновила импорт железа и стали из России

Ведомости

Испания в апреле возобновила поставки железа и стали из России после прекращения импорта в декабре прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Закупки Мадридом российских металлов достигли в апреле 21 300 т, за месяц Испания импортировала железо и сталь на 8 млн евро. Еще на 13 млн евро страна закупила у российских поставщиков алюминий, а также ввезла титан на 1,5 млн евро. Товарооборот двух стран в целом снизился в апреле на 14% до 248 млн евро, из которых 177,2 млн евро приходится на российский экспорт, отмечает агентство.

Российский экспорт в страны Европы по итогам января – февраля 2024 г. сократился до $9 млрд с $18,3 млрд за аналогичный период прошлого года, писали «Ведомости» со ссылкой на ФТС. За весь 2023 г. экспорт в страны этого региона снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд после $265,6 млрд в 2022 г.

По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза в январе вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. Сильнее всего импорт этого металла увеличила Испания – более чем в 4 раза к декабрю до 4110 т, почти в 3 раза нарастила закупки Австрия (до 1438 т), более чем в 2 раза – Франция (5285 т), на 22% – Италия (1797 т). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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