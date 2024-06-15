Испания в апреле возобновила импорт железа и стали из России
Испания в апреле возобновила поставки железа и стали из России после прекращения импорта в декабре прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.
Закупки Мадридом российских металлов достигли в апреле 21 300 т, за месяц Испания импортировала железо и сталь на 8 млн евро. Еще на 13 млн евро страна закупила у российских поставщиков алюминий, а также ввезла титан на 1,5 млн евро. Товарооборот двух стран в целом снизился в апреле на 14% до 248 млн евро, из которых 177,2 млн евро приходится на российский экспорт, отмечает агентство.
Российский экспорт в страны Европы по итогам января – февраля 2024 г. сократился до $9 млрд с $18,3 млрд за аналогичный период прошлого года, писали «Ведомости» со ссылкой на ФТС. За весь 2023 г. экспорт в страны этого региона снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд после $265,6 млрд в 2022 г.
По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза в январе вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. Сильнее всего импорт этого металла увеличила Испания – более чем в 4 раза к декабрю до 4110 т, почти в 3 раза нарастила закупки Австрия (до 1438 т), более чем в 2 раза – Франция (5285 т), на 22% – Италия (1797 т).