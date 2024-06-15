Испания в апреле возобновила импорт железа и стали из России

По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза в январе вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. Сильнее всего импорт этого металла увеличила Испания – более чем в 4 раза к декабрю до 4110 т, почти в 3 раза нарастила закупки Австрия (до 1438 т), более чем в 2 раза – Франция (5285 т), на 22% – Италия (1797 т).