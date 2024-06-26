Лут анонсировала увеличение бюджета на страховые выплаты аграриям
Бюджет на страховые выплаты будет увеличен, поскольку этот инструмент является важным и позволяет обеспечить защиту экономических интересов аграриев на следующий год. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба ведомства.
Увеличение бюджета глава Минсельхоза анонсировала в ходе обсуждения выплат компенсаций сельхозтоваропроизводителям, чьи посевы погибли в результате возвратных заморозков. Сейчас страховыми компаниями выплачено более 1 млрд руб., министерство держит на особом контроле этот вопрос. Вместе с тем регионам необходимо активнее работать в области агрострахования с учетом особенностей погодных условий в каждом субъекте, передает пресс-служба ведомства.
В мае в ряде регионов России были зафиксированы аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана. В некоторых субъектах по распоряжению местных властей был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 4 июня Лут на совещании с членами правительства сообщила, что заморозки привели к гибели более 1 млн га посевов – порядка 1,2% всей площади. По словам главы министерства, подавляющая часть этих площадей была пересеяна.