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Лут анонсировала увеличение бюджета на страховые выплаты аграриям

Ведомости

Бюджет на страховые выплаты будет увеличен, поскольку этот инструмент является важным и позволяет обеспечить защиту экономических интересов аграриев на следующий год. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба ведомства.

Увеличение бюджета глава Минсельхоза анонсировала в ходе обсуждения выплат компенсаций сельхозтоваропроизводителям, чьи посевы погибли в результате возвратных заморозков. Сейчас страховыми компаниями выплачено более 1 млрд руб., министерство держит на особом контроле этот вопрос. Вместе с тем регионам необходимо активнее работать в области агрострахования с учетом особенностей погодных условий в каждом субъекте, передает пресс-служба ведомства.

В мае в ряде регионов России были зафиксированы аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана. В некоторых субъектах по распоряжению местных властей был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 4 июня Лут на совещании с членами правительства сообщила, что заморозки привели к гибели более 1 млн га посевов – порядка 1,2% всей площади. По словам главы министерства, подавляющая часть этих площадей была пересеяна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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