Лут анонсировала увеличение бюджета на страховые выплаты аграриям

В мае в ряде регионов России были зафиксированы аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана. В некоторых субъектах по распоряжению местных властей был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 4 июня Лут на совещании с членами правительства сообщила, что заморозки привели к гибели более 1 млн га посевов – порядка 1,2% всей площади. По словам главы министерства, подавляющая часть этих площадей была пересеяна.