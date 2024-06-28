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Конго обсуждает привлечение компаний из России для добычи ископаемых

Ведомости

Конго обсуждает привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов. Об этом сообщил президент республики Дени Сассу-Нгессо в интервью «РИА Новости».

«[В Конго] значительные запасы полезных ископаемых, таких как железо, калий, фосфаты, медь, цинк. Есть и запасы золота, возможно, алмазов. Мы считаем, что российские партнеры смогут найти здесь свое место», – сказал он.

Помимо этого, африканская страна заинтересована в производстве удобрений. По словам президента, в стране есть запасы фосфатов, калия, а при участии российских партнеров она могла бы производить полноценные удобрения.

Сассу-Нгессо прибыл в Москву 25 июня, лидер африканской страны пробудет в России до 29 июня. 27 июня президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Конго. До встречи с президентом России Сассу-Нгессо возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

В ходе встречи Путин отметил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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