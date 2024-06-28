Конго обсуждает привлечение компаний из России для добычи ископаемых

В ходе встречи Путин отметил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям.