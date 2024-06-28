Конго обсуждает привлечение компаний из России для добычи ископаемых
Конго обсуждает привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов. Об этом сообщил президент республики Дени Сассу-Нгессо в интервью «РИА Новости».
«[В Конго] значительные запасы полезных ископаемых, таких как железо, калий, фосфаты, медь, цинк. Есть и запасы золота, возможно, алмазов. Мы считаем, что российские партнеры смогут найти здесь свое место», – сказал он.
Помимо этого, африканская страна заинтересована в производстве удобрений. По словам президента, в стране есть запасы фосфатов, калия, а при участии российских партнеров она могла бы производить полноценные удобрения.
Сассу-Нгессо прибыл в Москву 25 июня, лидер африканской страны пробудет в России до 29 июня. 27 июня президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Конго. До встречи с президентом России Сассу-Нгессо возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
В ходе встречи Путин отметил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям.