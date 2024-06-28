Президент Конго приехал к Путину в Москву

Президент Конго приехал к Путину в МосквуАфриканская страна важна для России в том числе в связи с ее позицией по Украине
Бессменный с 1997 г. президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, находящийся в России, встретился в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным днем 27 июня. Сассу-Нгессо за более чем четверть века на посту уже пять раз приезжал в Россию: как председатель Африканского союза в 2006 г. на встречу расширенного состава G8, в ноябре 2012 г. и в мае 2019 г. с официальными визитами – во время второго была урегулирована задолженность страны перед Москвой, в октябре 2019 г. как гость первого саммита «Россия – Африка», а в июле 2023 г. – как гость второго аналогичного мероприятия.
До начала переговоров был опубликован указ, которым Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго». Церемония награждения прошла во время личной встречи глав двух государств. «Наша встреча проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений [инициированных в 1964 г.]. Вы очень много сделали, чтобы они развивались именно в таком позитивном ключе», – объяснил Путин мотивацию награждения, напомнив, что конголезский президент посещал Москву также еще во времена СССР.
Визиту Сассу-Нгессо в Россию предшествовала его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Браззавиле 4 июня. Главной темой переговоров Лаврова с конголезским коллегой Жан-Клодом Гакоссо и президентом стал вооруженный конфликт на Украине. Лавров тогда подчеркнул на итоговой пресс-конференции: «Мы ценим объективную, взвешенную позицию, которую Республика Конго занимает по событиям, связанным с украинскими делами».
Кроме Сассу-Нгессо на форуме в 2023 г. в середине июня того же года его спецпредставитель Флоран Нтсиба был в РФ в составе делегации шести африканских стран. Миссия во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой тогда отправилась сначала в Киев, а затем в Москву и Санкт-Петербург с 10 пунктами мирной инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта. С тех пор прогресса по этому предложению не было.
Кто такой Сассу-Нгессо
80-летний Дени Сассу-Нгессо – один из политических долгожителей среди лидеров Африки и давний партнер Москвы. В 1979–1992 гг. он занимал пост президента однопартийной Народной Республики Конго и правящей марксистской Конголезской партии труда, политически ориентируясь на СССР. В 1991–1992 гг., инициировав демократические реформы, вместе с партией проиграл выборы и ушел в оппозицию. Вернулся к власти после гражданской войны 1997–1999 гг.
По словам младшего научного сотрудника Института Африки РАН Тамары Андреевой, хотя год назад африканская мирная инициатива не принесла значимых результатов, турне в Киев и Москву несло в себе глубокий смысл для презентации статуса Африки на мировой арене. Еще в прошлом году он дополнительно повысился: в сентябре 2023 г. на саммите «двадцатки» в Дели Африканский союз был включен в G20.
«Мирная инициатива Африки была актуальнее летом 2023 г., когда решалась судьба черноморской зерновой сделки, а в африканских предложениях содержался призыв обеспечить движение зерна и удобрений. Сделка не была продлена, но России удалось наладить гуманитарные поставки в Африку», – объясняет африканист.
Сассу-Нгессо, выступая с речью перед Путиным, отметил, что Россия поддерживает отношения «не только с Конго, но и с африканскими странами в целом». «И африканский народ благодаря этому узнал период подъема, обрел мощь в борьбе с колонизацией за свое освобождение», – сказал президент республики. Для России, в свою очередь, важно изменение как представительства, так и позиции африканских государств, включая Республику Конго, на международных площадках, в частности во время голосований по антироссийским резолюциям в связи с конфликтом на Украине, считает Андреева.
В самом начале вооруженного конфликта, 2 марта 2022 г., страна проголосовала за резолюцию ГА ООН, призвавшую Россию прекратить боевые действия на Украине и вывести войска. А уже при голосовании по резолюции ГА ООН 12 октября 2022 г., осуждающей присоединение Запорожской и Херсонской областей, а также Донбасса, Браззавиль воздержался. На организованную западными странами конференцию по Украине в Швейцарии 15–16 июня 2024 г. без приглашения туда России Республика Конго в отличие от, например, Гамбии, Ганы, Кот-д’Ивуара, Кении или даже ЮАР не прислала своих представителей. Путин во вступительной речи к переговорам с Сассу-Нгессо выразил благодарность «за совместную работу на международной арене».
После нынешней встречи с Путиным в Москве президент Республики Конго вновь отправится в Санкт-Петербург, где встретится с его губернатором Александром Бегловым и местным бизнес-сообществом, а также выступит на ученом совете НИУ ВШЭ. Об этом ТАСС заявил почетный консул Республики Конго Жоселин-Патрик Мандзела. Визит Сассу-Нгессо в Россию продлится до 29 июня.
«В последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи», – сказал Путин о российско-конголезских торговых связях днем 27 июня. Сассу-Нгессо, в свою очередь, отметил, что кроме обороны и безопасности укрепление связей с Москвой «касается экономики, финансов». По последним доступным данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот с Республикой Конго в 2021 г. составил $124,6 млн, в том числе российский экспорт – $122,4 млн ($71,457 млн – товары с секретным кодом), импорт – $2,2 млн ($2,125 млн – товары с секретным кодом). Основная статья российского экспорта (открытые данные) – пшеница, а импорта (открытые данные) – кофе, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
В сфере торговли партнерство России и Республики Конго пока держится на низком уровне, перспективы углубления сотрудничества ограничены дорогостоящей логистикой, считает Андреева. При этом африканская страна – один из крупнейших производителей нефти на континенте, находится в значительной зависимости от ее экспорта, поясняет эксперт. По данным ITC, в 2022 г. доля нефти и нефтепродуктов от общего экспорта страны составила 87%. Значительную часть нефти, добываемой в стране, потребляет Китай, отмечает эксперт.«Для Конго сейчас на первое место выходит диверсификация экономического сотрудничества», – считает Андреева.
В то же время в гуманитарной сфере для российско-конголезских отношений существует большой потенциал благодаря инерции советского задела, чему свидетельство русскоговорящий министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо, выпускник Ленинградского университета (ныне СПбГУ), лауреат медали Пушкина за укрепление дружбы и сотрудничества с Россией. «Страна находится на втором месте после Эфиопии по количеству выпускников советских вузов в Африке южнее Сахары. Большое число выпускников, владеющих русским и занимающих высокие посты в Конго, изначально предрасполагает к большему взаимопониманию», – заключает Андреева.