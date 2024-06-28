Президент Конго приехал к Путину в Москву

Бессменный с 1997 г. президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, находящийся в России, встретился в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным днем 27 июня. Сассу-Нгессо за более чем четверть века на посту уже пять раз приезжал в Россию: как председатель Африканского союза в 2006 г. на встречу расширенного состава G8, в ноябре 2012 г. и в мае 2019 г. с официальными визитами – во время второго была урегулирована задолженность страны перед Москвой, в октябре 2019 г. как гость первого саммита «Россия – Африка», а в июле 2023 г. – как гость второго аналогичного мероприятия.