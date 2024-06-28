РЖД создала лист ожидания билетов на поезда дальнего следования

Внутренний железнодорожный туризм в России активно развивается. По данным РЖД, за 2023 г. маршрутная сеть туристических поездов увеличилась в 1,5 раза. В целом за январь – апрель 2024 г. по российским железным дорогам отправились 386,1 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли отправления в поездах дальнего следования – они увеличились на 10,3% до 36,1 млн пассажиров.