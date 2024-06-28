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РЖД создала лист ожидания билетов на поезда дальнего следования

Ведомости

На сайте и в веб-приложении ОАО «РЖД» появилась возможность добавления в лист ожидания билетов на поезда дальнего следования. Пассажиры смогут купить их в случае появления мест, например, если кто-то откажется от поездки или перевозчик добавит вагон. Об этом сообщается на сайте компании.

Чтобы попасть в лист ожидания, пассажиру нужно нажать кнопку «Заявка в лист ожидания», которая становится доступна, как только заканчиваются места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны. В заявке следует указать количество билетов (не больше четырех), требования к местам (например, нижнее, верхнее), персональные и контактные данные.

При появлении в системе билетов, подходящих запросу пользователя, ему придет ссылка на оплату в течение двух часов. Если их не выкупить, система предложит места следующим пассажирам.

Услуга недоступна для поездов, следующих в или из Калининграда, так как нужно отдельно вносить данные о визе. Кроме того, в лист ожидания не входят билеты на места для инвалидов, но такую заявку можно оставить в центре содействия мобильности ОАО «РЖД» на сайте.

В компании планируют в перспективе добавить функцию «Листа ожидания» в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Сейчас, если все билеты на поезд распроданы, там доступна опция «Отслеживание билетов».

Внутренний железнодорожный туризм в России активно развивается. По данным РЖД, за 2023 г. маршрутная сеть туристических поездов увеличилась в 1,5 раза. В целом за январь – апрель 2024 г. по российским железным дорогам отправились 386,1 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли отправления в поездах дальнего следования – они увеличились на 10,3% до 36,1 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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