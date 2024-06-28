РЖД создала лист ожидания билетов на поезда дальнего следования
На сайте и в веб-приложении ОАО «РЖД» появилась возможность добавления в лист ожидания билетов на поезда дальнего следования. Пассажиры смогут купить их в случае появления мест, например, если кто-то откажется от поездки или перевозчик добавит вагон. Об этом сообщается на сайте компании.
Чтобы попасть в лист ожидания, пассажиру нужно нажать кнопку «Заявка в лист ожидания», которая становится доступна, как только заканчиваются места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны. В заявке следует указать количество билетов (не больше четырех), требования к местам (например, нижнее, верхнее), персональные и контактные данные.
При появлении в системе билетов, подходящих запросу пользователя, ему придет ссылка на оплату в течение двух часов. Если их не выкупить, система предложит места следующим пассажирам.
Услуга недоступна для поездов, следующих в или из Калининграда, так как нужно отдельно вносить данные о визе. Кроме того, в лист ожидания не входят билеты на места для инвалидов, но такую заявку можно оставить в центре содействия мобильности ОАО «РЖД» на сайте.
В компании планируют в перспективе добавить функцию «Листа ожидания» в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Сейчас, если все билеты на поезд распроданы, там доступна опция «Отслеживание билетов».
Внутренний железнодорожный туризм в России активно развивается. По данным РЖД, за 2023 г. маршрутная сеть туристических поездов увеличилась в 1,5 раза. В целом за январь – апрель 2024 г. по российским железным дорогам отправились 386,1 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли отправления в поездах дальнего следования – они увеличились на 10,3% до 36,1 млн пассажиров.