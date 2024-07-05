В Китае наблюдается всплеск иностранного туризма

В NIA ожидают, что число иностранцев, посещающих Китай, продолжит расти во второй половине этого года. Согласно недавнему отчету, опубликованному Китайской академией туризма (CTA), рынок въездного туризма для иностранцев восстановится примерно до 80% от уровня 2019 г., когда еще не были приняты меры по борьбе с пандемией COVID.