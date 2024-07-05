В Китае наблюдается всплеск иностранного туризма
В первой половине 2024 г. Китай посетили 14,64 млн иностранцев, что на 152,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Xinhua со ссылкой на данные миграционного ведомства страны.
К такому росту привели меры по облегчению въезда для иностранных граждан в КНР для бизнеса, образования и туризма, они включают расширение безвизового режима, смягчение и упрощение требований к подаче заявлений на получение визы.
Власти Китая также сделали более удобными для иностранцев платежи с помощью мобильных телефонов.
Представитель Национальной иммиграционной администрации (NIA) заявил на пресс-конференции, что число безвизовых въездов иностранцев с января по июнь превысило 8,54 млн, что составляет 52% от общего количества въездов в страну и представляет собой рост на 190,1% в годовом выражении.
В NIA ожидают, что число иностранцев, посещающих Китай, продолжит расти во второй половине этого года. Согласно недавнему отчету, опубликованному Китайской академией туризма (CTA), рынок въездного туризма для иностранцев восстановится примерно до 80% от уровня 2019 г., когда еще не были приняты меры по борьбе с пандемией COVID.