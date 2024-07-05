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В Китае наблюдается всплеск иностранного туризма

Ведомости

В первой половине 2024 г. Китай посетили 14,64 млн иностранцев, что на 152,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Xinhua со ссылкой на данные миграционного ведомства страны.

К такому росту привели меры по облегчению въезда для иностранных граждан в КНР для бизнеса, образования и туризма, они включают расширение безвизового режима, смягчение и упрощение требований к подаче заявлений на получение визы.

Власти Китая также сделали более удобными для иностранцев платежи с помощью мобильных телефонов.

Представитель Национальной иммиграционной администрации (NIA) заявил на пресс-конференции, что число безвизовых въездов иностранцев с января по июнь превысило 8,54 млн, что составляет 52% от общего количества въездов в страну и представляет собой рост на 190,1% в годовом выражении.

В NIA ожидают, что число иностранцев, посещающих Китай, продолжит расти во второй половине этого года. Согласно недавнему отчету, опубликованному Китайской академией туризма (CTA), рынок въездного туризма для иностранцев восстановится примерно до 80% от уровня 2019 г., когда еще не были приняты меры по борьбе с пандемией COVID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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