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В ООН заявили о стабилизации цен на продовольствие в июне

Ведомости

Мировой индекс цен на продовольствие ООН в июне оставался стабильным, при этом рост индексов на растительное масло, сахар и молочные продукты компенсировался падением цен на зерновые культуры, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен FAO отслеживает наиболее продаваемые в мире продовольственные товары, в июне он составил в среднем 120,6 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Майское значение было пересмотрено после первоначального показателя в 120,4 пункта.

Июньское значение оказалось на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и на 24,8% ниже максимума 2022 г. До июня индекс увеличивался на протяжении трех месяцев подряд после трехлетнего минимума в феврале, в марте 2022 г. отмечался рекордный рост показателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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