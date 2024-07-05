В ООН заявили о стабилизации цен на продовольствие в июне
Мировой индекс цен на продовольствие ООН в июне оставался стабильным, при этом рост индексов на растительное масло, сахар и молочные продукты компенсировался падением цен на зерновые культуры, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс цен FAO отслеживает наиболее продаваемые в мире продовольственные товары, в июне он составил в среднем 120,6 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Майское значение было пересмотрено после первоначального показателя в 120,4 пункта.
Июньское значение оказалось на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и на 24,8% ниже максимума 2022 г. До июня индекс увеличивался на протяжении трех месяцев подряд после трехлетнего минимума в феврале, в марте 2022 г. отмечался рекордный рост показателя.