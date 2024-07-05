В ООН заявили о стабилизации цен на продовольствие в июне

Июньское значение оказалось на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и на 24,8% ниже максимума 2022 г. До июня индекс увеличивался на протяжении трех месяцев подряд после трехлетнего минимума в феврале, в марте 2022 г. отмечался рекордный рост показателя.