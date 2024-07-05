Следовавший в Минводы самолет вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора

Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву может накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Уже в воскресенье столбики термометров «поползут вверх», в начале следующей недели погода вновь может прогреться до 30 градусов, отмечали синоптики.