Следовавший в Минводы самолет вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора
Пассажирский самолет Airbus рейса Москва – Минеральные Воды вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Посадка в московском аэропорту прошла штатно, уточняется в материале.
Вечером 5 июля в Москве ливень и сильные порывы ветра. В 18:48 мск комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что в отдельных районах столицы уже идет сильный ливень. Ведомство рекомендовало москвичам воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву может накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Уже в воскресенье столбики термометров «поползут вверх», в начале следующей недели погода вновь может прогреться до 30 градусов, отмечали синоптики.