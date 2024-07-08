РФПИ и индийская Enso Group вложат 20 млрд рублей в судостроительные проекты
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская диверсифицированная группа компаний Enso Group договорились о совместном инвестировании до 20 млрд руб. в развитие судостроительной инфраструктуры России и Индии. Об этом объявили в преддверии визита премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди в РФ, сообщает пресс-служба РФПИ.
«Партнерство РФПИ и Enso Group направлено на стратегическое укрепление позиций России и Индии на мировом кораблестроительном рынке и создание дополнительных мощностей, включая выпуск собственного оборудования и комплектующих», – пояснил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
По словам председателя Совета директоров Enso Group Виная Малу, сотрудничество повысит статус обеих стран на мировом уровне в этой сфере. Сотрудничество в инфраструктурной отрасли необходимо на фоне бурного роста двусторонней торговли.
Для реализации совместных проектов по развитию судостроительной инфраструктуры стороны намерены привлекать партнеров и соинвесторов.
Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. 2 июля Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ, а встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке, говорил Песков.