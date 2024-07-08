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РФПИ и индийская Enso Group вложат 20 млрд рублей в судостроительные проекты

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская диверсифицированная группа компаний Enso Group договорились о совместном инвестировании до 20 млрд руб. в развитие судостроительной инфраструктуры России и Индии. Об этом объявили в преддверии визита премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди в РФ, сообщает пресс-служба РФПИ.

«Партнерство РФПИ и Enso Group направлено на стратегическое укрепление позиций России и Индии на мировом кораблестроительном рынке и создание дополнительных мощностей, включая выпуск собственного оборудования и комплектующих», – пояснил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам председателя Совета директоров Enso Group Виная Малу, сотрудничество повысит статус обеих стран на мировом уровне в этой сфере. Сотрудничество в инфраструктурной отрасли необходимо на фоне бурного роста двусторонней торговли.

Для реализации совместных проектов по развитию судостроительной инфраструктуры стороны намерены привлекать партнеров и соинвесторов.

Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. 2 июля Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ, а встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Повестка визита Моди в Россию будет богатой, главы стран смогут пообщаться также в неформальной обстановке, говорил Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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