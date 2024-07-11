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ФАС проанализирует обоснованность цен на муку

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности цен на эту продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Производители предоставят данные об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 г. В случае признаков нарушения ФАС примет меры реагирования, подчеркнули в ведомстве. 

В ФАС пояснили, что обратились к производителям муки из-за информации в СМИ и поступивших в ведомство обращений хлебопекарных предприятий.

2 июля РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения (НСХ) сообщил, что хлебопекарные предприятия столкнулись с ростом цен на муку из-за подорожания зерна на фоне прогнозов по урожаю. В мае компании получили уведомления об увеличении стоимости муки до  29–30 руб. за 1 кг в июне. Всего за две недели мука подорожала на 30% и более относительно цен на начало месяца. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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