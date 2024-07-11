ФАС проанализирует обоснованность цен на муку

2 июля РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения (НСХ) сообщил, что хлебопекарные предприятия столкнулись с ростом цен на муку из-за подорожания зерна на фоне прогнозов по урожаю. В мае компании получили уведомления об увеличении стоимости муки до 29–30 руб. за 1 кг в июне. Всего за две недели мука подорожала на 30% и более относительно цен на начало месяца.