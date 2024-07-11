РБК: Минский завод намерен прекратить поставки вин в Россию
МЗВВ отмечает, что основная часть винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, вина для российских дистрибуторов поставляются в тестовом режиме и в незначительных объемах из-за ограниченных производственных мощностей предприятия.
«Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», – сказано в заявлении.
Кроме того, на предприятии прокомментировали заявления представителей винодельческой отрасли России о том, что продукция МЗВВ не может называться вином. В компании назвали закупку виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, их транспортировку и разлив вина обычной мировой практикой производства виноградных вин, аналогичная практика из такого сырья применяется и на МЗВВ. Было отмечено, что европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» закупаются у итальянских, немецких, австрийских производителей.
«При производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», – отметили в МЗВВ и добавили, что предприятие строго соблюдает закон об интеллектуальной собственности.
8 июля «РБК Вино» публиковало высказывание исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексея Плотникова, который сообщил, что АВВР обратилась с запросом о происхождении вина и виноматериала на Минском заводе. Плотников подчеркивал, что в случае если вино производится на территории Таможенного союза, расширение экономического взаимодействия стран будет приветствоваться. Но если на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, такие поставки «подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком "не является вином"».
5 июля «Коммерсантъ» сообщал, что право на ввоз вин из Белоруссии производства МЗВВ получили несколько российских импортеров. Дистрибутор «Винтренд ритейл групп» (ВРГ) получил декларацию, разрешающую импорт в Россию вин «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг» от МЗВВ и «Глера Спуманте экстра драй». Кроме того, «Алко трейд логистик» имеет право на ввоз вина Airen Tres Amigos от МЗВВ.