РБК: Минский завод намерен прекратить поставки вин в Россию

8 июля «РБК Вино» публиковало высказывание исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексея Плотникова, который сообщил, что АВВР обратилась с запросом о происхождении вина и виноматериала на Минском заводе. Плотников подчеркивал, что в случае если вино производится на территории Таможенного союза, расширение экономического взаимодействия стран будет приветствоваться. Но если на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, такие поставки «подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком "не является вином"».