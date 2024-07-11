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РБК: Минский завод намерен прекратить поставки вин в Россию

Ведомости

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) запланировал прекратить поставки вина в Россию, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на соответствующее заявление предприятия.

МЗВВ отмечает, что основная часть винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, вина для российских дистрибуторов поставляются в тестовом режиме и в незначительных объемах из-за ограниченных производственных мощностей предприятия.

«Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», – сказано в заявлении.

Кроме того, на предприятии прокомментировали заявления представителей винодельческой отрасли России о том, что продукция МЗВВ не может называться вином. В компании назвали закупку виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, их транспортировку и разлив вина обычной мировой практикой производства виноградных вин, аналогичная практика из такого сырья применяется и на МЗВВ. Было отмечено, что европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» закупаются у итальянских, немецких, австрийских производителей.

«При производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», – отметили в МЗВВ и добавили, что предприятие строго соблюдает закон об интеллектуальной собственности.

8 июля «РБК Вино» публиковало высказывание исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексея Плотникова, который сообщил, что АВВР обратилась с запросом о происхождении вина и виноматериала на Минском заводе. Плотников подчеркивал, что в случае если вино производится на территории Таможенного союза, расширение экономического взаимодействия стран будет приветствоваться. Но если на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, такие поставки «подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком "не является вином"».

5 июля «Коммерсантъ» сообщал, что право на ввоз вин из Белоруссии производства МЗВВ получили несколько российских импортеров. Дистрибутор «Винтренд ритейл групп» (ВРГ) получил декларацию, разрешающую импорт в Россию вин «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг» от МЗВВ и «Глера Спуманте экстра драй». Кроме того, «Алко трейд логистик» имеет право на ввоз вина Airen Tres Amigos от МЗВВ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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