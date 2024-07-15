Путин разрешил пуск доменной печи Енакиевского металлургического завода в ДНР
Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на пуск доменной печи №5 Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) в ДНР, возобновившей работу после капитального ремонта. В преддверии Дня металлурга глава государства по видеосвязи также принял участие в запуске металлургических производственных объектов Нижегородской и Челябинской областей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«На Енакиевском заводе работает почти 4500 человек, большой праздник для всех», – сказал Путин.
Доменная печь № 5 простаивала с 2020 г. Теперь, после капитального ремонта, она сможет плавить более 1 млн т стали в год. Енакиевский завод с полным металлургическим циклом специализируется на выпуске арматуры, металлопроката, в том числе для судостроения, товарного чугуна.
ЕМЗ одно из старейших металлургических предприятий России, расположен в городе Енакиево в ДНР. Предприятие основано в 1895 г. российскими подданными Федором Енакиевым и Болеславом Яловецким и бельгийцами Октавом Неф-Орбаном и Оскаром Бие. Первый чугун там был выплавлен в ноябре 1897 г.