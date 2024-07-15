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Путин разрешил пуск доменной печи Енакиевского металлургического завода в ДНР

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на пуск доменной печи №5 Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) в ДНР, возобновившей работу после капитального ремонта. В преддверии Дня металлурга глава государства по видеосвязи также принял участие в запуске металлургических производственных объектов Нижегородской и Челябинской областей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На Енакиевском заводе работает почти 4500 человек, большой праздник для всех», – сказал Путин.

Доменная печь № 5 простаивала с 2020 г. Теперь, после капитального ремонта, она сможет плавить более 1 млн т стали в год. Енакиевский завод с полным металлургическим циклом специализируется на выпуске арматуры, металлопроката, в том числе для судостроения, товарного чугуна.

ЕМЗ одно из старейших металлургических предприятий России, расположен в городе Енакиево в ДНР. Предприятие основано в 1895 г. российскими подданными Федором Енакиевым и Болеславом Яловецким и бельгийцами Октавом Неф-Орбаном и Оскаром Бие. Первый чугун там был выплавлен в ноябре 1897 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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