Путин разрешил пуск доменной печи Енакиевского металлургического завода в ДНР

Доменная печь № 5 простаивала с 2020 г. Теперь, после капитального ремонта, она сможет плавить более 1 млн т стали в год. Енакиевский завод с полным металлургическим циклом специализируется на выпуске арматуры, металлопроката, в том числе для судостроения, товарного чугуна.