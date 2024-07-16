Выручка Х5 Group выросла на 26% за первое полугодие

Во II квартале чистая выручка X5 выросла на 25,1% к аналогичному периоду предыдущего года и составила 963,9 млрд руб. Чистая выручка «Пятерочки» за этот период составила 730,8 млрд руб., «Перекрестка» – 106,6 млрд, «Чижика» – 56,5 млрд. Офлайн-продажи демонстрируют показатель в 917 млрд руб. (на 23,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), продажи цифровых бизнесов – 46,9 млрд (рост 73,6% год к году).