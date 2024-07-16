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Выручка Х5 Group выросла на 26% за первое полугодие

Ведомости

Российский ритейлер Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») увеличил выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб. Показатель первых шести месяцев 2023 г. равнялся 1,46 трлн руб., говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

За первые полгода чистая выручка «Пятерочки» выросла на 21,8% год к году, составив 1,4 трлн руб., «Перекрестка» – на 15,1% до 214,3 млрд, «Чижика» – на 125% до 101,9 млрд. Чистая выручка офлайн-продаж увеличилась на 24%, составив 1,75 трлн руб.

Выручка с продаж цифровых бизнесов увеличилась на 77%, достигнув 93,4 млрд руб.

Во II квартале чистая выручка X5 выросла на 25,1% к аналогичному периоду предыдущего года и составила 963,9 млрд руб. Чистая выручка «Пятерочки» за этот период составила 730,8 млрд руб., «Перекрестка» – 106,6 млрд, «Чижика» – 56,5 млрд. Офлайн-продажи демонстрируют показатель в 917 млрд руб. (на 23,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), продажи цифровых бизнесов – 46,9 млрд (рост 73,6% год к году).

В конце июня сообщалось, что входящая в X5 Group торговая сеть «Пятерочка» запустила формат развития франшизы, при котором предприниматели могут выкупить действующие магазины. Было отмечено, что первоначальные инвестиции для приобретения действующего магазина по франшизе составляют в среднем 3-5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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