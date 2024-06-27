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«Пятерочка» начала продажу по франшизе действующих магазинов

Ведомости

Входящая в X5 Group торговая сеть «Пятерочка» запустила формат развития франшизы, при котором предприниматели могут выкупить действующие магазины, говорится в сообщении компании.

«Торговая сеть "Пятерочка" начала предлагать предпринимателям действующие магазины по франшизе. Ранее франчайзи в партнерстве с сетью могли запустить торговую точку с нуля, теперь они также могут сразу приобрести готовый бизнес с уже известными финансовыми показателями», – рассказали в компании.

Первоначальные инвестиции для приобретения действующего магазина по франшизе составляют в среднем 3-5 млн руб., добавили там.

7 июня «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитического агентства Infoline писали, что выручка 10 крупнейших продуктовых ритейлеров, включая X5 и «Магнит», в I квартале 2024 г. увеличилась на 24% год к году и составила 2,5 трлн руб. В докладе сообщалось, что у компании X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») за три месяца этого года показатель вырос на 27% до 880 млрд руб. Представитель группы сказал «Ведомостям», что положительная динамика наблюдается у всех торговых сетей, входящих в группу. В частности, у «Пятерочки» выручка выросла на 25% до 686,5 млрд руб., у «Перекрестка» – на 19% до 120,6 млрд, у «Чижика» – более чем на 140% до 45,6 млрд.

27 июня Альфа-банк, X5 Group, «Альфастрахование», «Билайн» и ряд других компаний объединились в одном сервисе лояльности «Апельсин». Ожидается, что в ближайшее время к сервису присоединятся Redmond, Lamoda и сеть доставки «Много лосося».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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