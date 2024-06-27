Альфа-банк, X5 Group и «Билайн» объединили программы лояльности в одном сервисе
Альфа-Банк, X5 Group, «АльфаСтрахование», «Билайн» и ряд других компаний объединили свои программы лояльности в одном сервисе «Апельсин». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
«Апельсин» запустили 27 июня. Ожидается, что в ближайшее время к сервису присоединятся Redmond, Lamoda и сеть доставки «Много лосося». Клиенты «Апельсина» смогут получить кешбэк за покупку продуктов питания. Его размер составит от 0,5% до 24% в зависимости от того, какими услугами пользуется клиент.
Подчеркивается, что, несмотря на запуск сервиса, все партнеры сохранили собственные программы лояльности.
В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что Альфа-банк, «Альфастрахование» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») зарегистрировали новую дочернюю организацию – ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ). Доли в ней распределены следующим образом: 50% принадлежит «Вымпелкому», 40% – Альфа-банку и 10% – «Альфастрахованию».
В «Билайне» и «Альфастраховании» тогда подтвердили регистрацию юрлица. Представитель последней компании пояснил, что КПЛ станет «фундаментом для нового совместного проекта». Источник «Ведомостей» отмечал, что три компании планируют объединить программ лояльности в рамках единого сервиса.