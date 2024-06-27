Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Альфа-банк, X5 Group и «Билайн» объединили программы лояльности в одном сервисе

Ведомости

Альфа-Банк, X5 Group, «АльфаСтрахование», «Билайн» и ряд других компаний объединили свои программы лояльности в одном сервисе «Апельсин». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. 

«Апельсин» запустили 27 июня. Ожидается, что в ближайшее время к сервису присоединятся Redmond, Lamoda и сеть доставки «Много лосося». Клиенты «Апельсина» смогут получить кешбэк за покупку продуктов питания. Его размер составит от 0,5% до 24% в зависимости от того, какими услугами пользуется клиент.

Подчеркивается, что, несмотря на запуск сервиса, все партнеры сохранили собственные программы лояльности.

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что Альфа-банк, «Альфастрахование» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») зарегистрировали новую дочернюю организацию – ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ). Доли в ней распределены следующим образом: 50% принадлежит «Вымпелкому», 40% – Альфа-банку и 10% – «Альфастрахованию».

В «Билайне» и «Альфастраховании» тогда подтвердили регистрацию юрлица. Представитель последней компании пояснил, что КПЛ станет «фундаментом для нового совместного проекта». Источник «Ведомостей» отмечал, что три компании планируют объединить программ лояльности в рамках единого сервиса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных