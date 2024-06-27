Альфа-банк, X5 Group и «Билайн» объединили программы лояльности в одном сервисе

«Апельсин» запустили 27 июня. Ожидается, что в ближайшее время к сервису присоединятся Redmond, Lamoda и сеть доставки «Много лосося». Клиенты «Апельсина» смогут получить кешбэк за покупку продуктов питания. Его размер составит от 0,5% до 24% в зависимости от того, какими услугами пользуется клиент.