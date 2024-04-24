Альфа-банк, «Альфастрахование» и «Билайн» создают новую компанию

Альфа-банк, «Альфастрахование» и «Вымпелком», который работает под брендом «Билайн», зарегистрировали 16 апреля новую дочернюю организацию – ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ), следует из данных СПАРК. Доли владения распределены следующим образом: 50% принадлежит «Вымпелкому», 40% – Альфа-банку и 10% – «Альфастрахованию». И Альфа-банк, и «Альфастрахование» являются крупнейшими частными игроками банковского и страхового рынка по объему активов и премий, которые по итогам 2023 г. составили 8,6 трлн и 200 млрд руб. соответственно, следует из данных ЦБ. «Билайн», в свою очередь, входит в первую тройку сотовых операторов России.