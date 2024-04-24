/ Финансы

Альфа-банк, «Альфастрахование» и «Билайн» создают новую компанию

Они могут объединить свои программы лояльности в одной «дочке»
Софья Шелудченко
Галина Казакулова
Целью создания новой компании может стать формирование единой программы лояльности/ Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк, «Альфастрахование» и «Вымпелком», который работает под брендом «Билайн», зарегистрировали 16 апреля новую дочернюю организацию – ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ), следует из данных СПАРК. Доли владения распределены следующим образом: 50% принадлежит «Вымпелкому», 40% – Альфа-банку и 10% – «Альфастрахованию». И Альфа-банк, и «Альфастрахование» являются крупнейшими частными игроками банковского и страхового рынка по объему активов и премий, которые по итогам 2023 г. составили 8,6 трлн и 200 млрд руб. соответственно, следует из данных ЦБ. «Билайн», в свою очередь, входит в первую тройку сотовых операторов России.

Представитель «Альфастрахования» подтвердил создание юрлица. «Компания призвана стать фундаментом для нашего нового совместного проекта, подробнее о котором мы будем готовы рассказать позже», – отметил он, не раскрыв деталей. Представители Альфа-банка и «Вымпелкома» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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