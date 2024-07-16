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В Госдуму внесен проект об обязательных социальных полках в торговых сетях

Ведомости

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обязать торговые сети оборудовать в магазинах социальные полки с бесплатными товарами для пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся в поддержке граждан. В случае принятия инициативы закон может вступить в силу с 2025 г.

Авторами проекта является группа депутатов «Справедливой России – За правду», среди них – руководитель фракции Сергей Миронов. Изменения предлагается внести в ст. 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

В пояснительной записке говорится, что сейчас значительная часть продовольствия отправляется ритейлерами в утиль, поскольку потребители предпочитают более свежие товары, с неповрежденной упаковкой и привлекательным внешним видом. По данным благотворительных организаций, говорится в документе, более трети всех продуктов в России превращаются в отходы. Исследователи НИУ ВШЭ подсчитали, что в России объем пищевых отходов составляет 17 млн т в год, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн руб.

В то же время растет объем твердых коммунальных отходов, наибольшую долю в которых составляют продовольственные товары. Обязательные социальные полки могут решить эту проблему, а также повысить уровень благосостояния социально незащищенных категорий граждан, полагают депутаты.

В пояснительной записке также говорится, что речь идет о продуктах с не истекшим сроком годности и которые пригодны к употреблению с точки зрения законодательства РФ. При этом в самом законопроекте нет критериев продуктов, которые торговые сети должны отправить на социальные полки. Требования к их размещению, перечень социально незащищенных категорий граждан и другие вопросы по реализации механизма должно определить правительство, сказано в проекте закона.

Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде и Международной благотворительной организации «Программа действий по отходам и ресурсам» (WRAP), в мире было выброшено около 19% продуктов питания, произведенных в 2022 г. (1,05 млрд метрических тонн). Исследователи выяснили, что каждый человек ежегодно выбрасывает около 79 кг еды. Большая часть отходов (60%) приходится на домохозяйства. Около 28% поступило от предприятий общественного питания или ресторанов, а примерно 12% – от розничной торговли. При этом 783 млн человек во всем мире страдают от хронического голода, а во многих местах наблюдается углубление продовольственного кризиса, сообщало в конце марта Associated Press.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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