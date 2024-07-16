В Госдуму внесен проект об обязательных социальных полках в торговых сетях

Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде и Международной благотворительной организации «Программа действий по отходам и ресурсам» (WRAP), в мире было выброшено около 19% продуктов питания, произведенных в 2022 г. (1,05 млрд метрических тонн). Исследователи выяснили, что каждый человек ежегодно выбрасывает около 79 кг еды. Большая часть отходов (60%) приходится на домохозяйства. Около 28% поступило от предприятий общественного питания или ресторанов, а примерно 12% – от розничной торговли. При этом 783 млн человек во всем мире страдают от хронического голода, а во многих местах наблюдается углубление продовольственного кризиса, сообщало в конце марта Associated Press.