Союз потребителей заступился за чай в пакетиках-пирамидках

Союз потребителей заступился за чай в пакетиках-пирамидкахЗаявления об опасности этого продукта могут привести к снижению его доступности на рынке
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обратился в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор с письмом, в котором заверил в безопасности чая, выпускаемого в пакетиках-пирамидках. «Ведомости» ознакомились с документом от 27 июня, его отправку подтвердил глава организации Павел Шапкин.
Заявления официальных лиц об опасности для потребителей чая в пакетиках-пирамидках «могут сказаться на финансовом состоянии производителей», а также на доступности этого продукта на российском рынке, написал Шапкин. Он подчеркивает, что такой чай относится к продуктам «первой необходимости» и важно не допустить негативных последствий «в условиях санкционного давления» на российских производителей.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам