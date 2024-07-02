Союз потребителей заступился за чай в пакетиках-пирамидках

Заявления официальных лиц об опасности для потребителей чая в пакетиках-пирамидках «могут сказаться на финансовом состоянии производителей», а также на доступности этого продукта на российском рынке, написал Шапкин. Он подчеркивает, что такой чай относится к продуктам «первой необходимости» и важно не допустить негативных последствий «в условиях санкционного давления» на российских производителей.