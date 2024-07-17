Энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность после отключения
Первый энергоблок Ростовской АЭС, который был отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты, уже работает на полную мощность. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росэнергоатома».
Энергоблок был включен в сеть к 5:45 мск 17 июля, он несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Блок не работал более 14 часов.
Отмечается, что для выявления причин и восстановления работы блока был привлечен дополнительный персонал. Оборудование проверили и включили блок в сеть в 22:28 мск 16 июля для выдачи электроэнергии, необходимой для восстановления энергоснабжения в регионе.
Причина отключения энергоблока не приводится. В «Росэнергоатоме» подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. В штатном режиме также работают второй и четвертый энергоблоки, их мощность составляет 2800 мегаватт. Третий энергоблок находится в плановом ремонте с 22 июня.
16 июля на фоне аномальной жары на юге России произошли масштабные сбои в работе энергосистемы. Днем был отключен первый энергоблок Ростовской АЭС, от которой питаются 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Севастополь. Веерные отключения также затронули Ялту, Алушту, Феодосию, Судак, Керчь и 30 крупных поселков, сообщили в «Крымэгнерго».
Из-за сбоя на АЭС ввели временные ограничения потребления электроэнергии в энергосистеме юга России на 1,5 ГВт для «сохранения устойчивости энергосистемы в условиях повышенных нагрузок». Позже Минэнерго сообщило, что в результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме юга снижен на 500 МВт.