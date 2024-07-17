Энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность после отключения

Причина отключения энергоблока не приводится. В «Росэнергоатоме» подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. В штатном режиме также работают второй и четвертый энергоблоки, их мощность составляет 2800 мегаватт. Третий энергоблок находится в плановом ремонте с 22 июня.