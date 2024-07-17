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Энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность после отключения

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Первый энергоблок Ростовской АЭС, который был отключен 16 июля из-за ложного срабатывания защиты, уже работает на полную мощность. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росэнергоатома».

Энергоблок был включен в сеть к 5:45 мск 17 июля, он несет полную нагрузку в 1000 мегаватт. Блок не работал более 14 часов.

Отмечается, что для выявления причин и восстановления работы блока был привлечен дополнительный персонал. Оборудование проверили и включили блок в сеть в 22:28 мск 16 июля для выдачи электроэнергии, необходимой для восстановления энергоснабжения в регионе.

Причина отключения энергоблока не приводится. В «Росэнергоатоме» подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. В штатном режиме также работают второй и четвертый энергоблоки, их мощность составляет 2800 мегаватт. Третий энергоблок находится в плановом ремонте с 22 июня.

16 июля на фоне аномальной жары на юге России произошли масштабные сбои в работе энергосистемы. Днем был отключен первый энергоблок Ростовской АЭС, от которой питаются 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Севастополь. Веерные отключения также затронули Ялту, Алушту, Феодосию, Судак, Керчь и 30 крупных поселков, сообщили в «Крымэгнерго».

Из-за сбоя на АЭС ввели временные ограничения потребления электроэнергии в энергосистеме юга России на 1,5 ГВт для «сохранения устойчивости энергосистемы в условиях повышенных нагрузок». Позже Минэнерго сообщило, что в результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объем временных ограничений в энергосистеме юга снижен на 500 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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