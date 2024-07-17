Группа Ladoga купила висковый завод в Ставропольском крае

В результате мощность завода увеличится в полтора раза с нынешних 1 млн дал висковых дистиллятов в год, ожидают в группе. Там добавили, что в будущем рассматривается также производство других видов дистиллятов помимо висковых. Также компания собирается использовать актив не только для собственных нужд, но и «для потребностей других участников рынка, планирующих производить свою алкогольную продукцию из российских дистиллятов».