Группа Ladoga купила висковый завод в Ставропольском крае
По данным СПАРК, ООО «Ладога-Юг» (входит в группу) теперь владеет ООО «Центр-Продукт», которому принадлежит завод в Буденновске. В Ladoga также подтвердили сделку. Сумма сделки не раскрывается.
В группе рассказали, что планируют вложить 1 млрд руб. в модернизацию приобретенного предприятия. В частности, будет усовершенствован емкостной парк, также компания закупит дубовые бочки и увеличит мощности за счет расширения и обновления цеха дистилляции. Кроме того, предполагается реконструкция вспомогательных участков «Центр-Продукта» – цехов водоподготовки.
В результате мощность завода увеличится в полтора раза с нынешних 1 млн дал висковых дистиллятов в год, ожидают в группе. Там добавили, что в будущем рассматривается также производство других видов дистиллятов помимо висковых. Также компания собирается использовать актив не только для собственных нужд, но и «для потребностей других участников рынка, планирующих производить свою алкогольную продукцию из российских дистиллятов».
По данным СПАРК, в 2023 г. выручка «Центр-Продукта» составила 646,9 млн руб. против 980,6 млн руб. в 2022 г. Чистая прибыль за год снизилась с 219,6 млн руб. до 155,8 млн руб. В Ladoga рассказали, что в прошлом году завод выпустил 745,5 тыс. дал дистиллятов. Лицензию на производство виски предприятие получило в марте 2021 г.