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Группа Ladoga купила висковый завод в Ставропольском крае

Ведомости

Группа Ladoga (производитель водки «Царская» и джина Barrister) купила завод по производству вискового дистиллята «Центр-Продукт» в Буденновске в Ставропольском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

По данным СПАРК, ООО «Ладога-Юг» (входит в группу) теперь владеет ООО «Центр-Продукт», которому принадлежит завод в Буденновске. В Ladoga также подтвердили сделку. Сумма сделки не раскрывается. 

В группе рассказали, что планируют вложить 1 млрд руб. в модернизацию приобретенного предприятия. В частности, будет усовершенствован емкостной парк, также компания закупит дубовые бочки и увеличит мощности за счет расширения и обновления цеха дистилляции. Кроме того, предполагается реконструкция вспомогательных участков «Центр-Продукта» – цехов водоподготовки.

В результате мощность завода увеличится в полтора раза с нынешних 1 млн дал висковых дистиллятов в год, ожидают в группе. Там добавили, что в будущем рассматривается также производство других видов дистиллятов помимо висковых. Также компания собирается использовать актив не только для собственных нужд, но и «для потребностей других участников рынка, планирующих производить свою алкогольную продукцию из российских дистиллятов».

По данным СПАРК, в 2023 г. выручка «Центр-Продукта» составила 646,9 млн руб. против 980,6 млн руб. в 2022 г. Чистая прибыль за год снизилась с 219,6 млн руб. до 155,8 млн руб. В Ladoga рассказали, что в прошлом году завод выпустил 745,5 тыс. дал дистиллятов. Лицензию на производство виски предприятие получило в марте 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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