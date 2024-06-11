Российские водочные бренды стали самыми быстрорастущими в мире

Ladoga продала в прошлом году 2,3 млн девятилитровых кейсов, или 2 млн дал (+44%), водки «Царская», следует из данных Drinks International. Президент Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что водке «Царская» на российском рынке нетрудно конкурировать с западными брендами, ввозимыми по параллельному импорту. Покупатели в России скорее купят знакомую русскую водку по доступной цене, чем, например, существенно подорожавший импортный виски, говорит он. Ladoga также наращивает поставки за рубеж. По словам Грабара, в прошлом году объемы экспорта вернулись на уровень 2021 г. (абсолютные цифры он не приводит). В 2023 г. компания, по словам топ-менеджера, увеличила вдвое отгрузки в Китай, а также продолжила поставлять продукцию в страны СНГ и Израиль. «Мы также усилили экспортные продажи по новым направлениям – Монголия, Доминиканская республика, Южная Корея, Турция, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, ЮАР, Маврикий», – добавил он. «Царская» водка сегодня продается, уточняет топ-менеджер, более чем в 30 странах мира.