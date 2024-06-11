Российские водочные бренды стали самыми быстрорастущими в мире

Российские водочные бренды стали самыми быстрорастущими в миреНо пока объемы продаж за рубежом у них невысоки
Две российские водочные марки – «Белая березка» (ею владеет Алкогольная сибирская группа, АСГ) и «Царская» (производит Ladoga) – заняли первую и вторую строчки в глобальном рейтинге быстрорастущих брендов 2023 г. The Millionaire’s Club отраслевого журнала Drinks International. «Ведомости» ознакомились с данными исследования.
Продажи водки «Белая березка» на глобальном рынке выросли за прошлый год, по данным издания, на 54% в сравнении с 2022 г. и достигли 2 млн девятилитровых кейсов, что равняется примерно 1,76 млн декалитров (дал; равен 10 л).
На экспортных рынках драйвером роста стало «расширение представленности» бренда в странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке, пояснила «Ведомостям» директор ключевого портфеля АСГ Наталья Неворотова. При этом она признает, что пока 98% продаж бренда приходится на российский рынок. В этом году АСГ, по словам Неворотовой, планирует увеличить продажи суммарно в России и за рубежом еще на 0,5 млн дал.
Ladoga продала в прошлом году 2,3 млн девятилитровых кейсов, или 2 млн дал (+44%), водки «Царская», следует из данных Drinks International. Президент Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что водке «Царская» на российском рынке нетрудно конкурировать с западными брендами, ввозимыми по параллельному импорту. Покупатели в России скорее купят знакомую русскую водку по доступной цене, чем, например, существенно подорожавший импортный виски, говорит он. Ladoga также наращивает поставки за рубеж. По словам Грабара, в прошлом году объемы экспорта вернулись на уровень 2021 г. (абсолютные цифры он не приводит). В 2023 г. компания, по словам топ-менеджера, увеличила вдвое отгрузки в Китай, а также продолжила поставлять продукцию в страны СНГ и Израиль. «Мы также усилили экспортные продажи по новым направлениям – Монголия, Доминиканская республика, Южная Корея, Турция, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, ЮАР, Маврикий», – добавил он. «Царская» водка сегодня продается, уточняет топ-менеджер, более чем в 30 странах мира.
На третьей строчке рейтинга The Millionaire’s Club оказался украинский водочный бренд Nemiroff, продажи которого выросли за прошлый год на 42% до 3,4 млн девятилитровых кейсов, или 3 млн дал. Четвертую и пятую позиции заняли «Стольградная» от белорусской компании «Минск Кристалл групп» и Magic Moments – от индийской Radico Khaitan. Компании увеличили продажи своей продукции на 30% и 29% до 1,3 млн и 6,2 млн девятилитровых кейсов соответственно (1,1 млн дал и 5,6 млн дал).
При этом самыми большими водочными брендами по объемам продаж в прошлом году стали Smirnoff британской компании Diageo, Tito’s handmade американской Tito’s и Absolut, принадлежащая французской компании Pernod Ricard. Их продажи составили 26 млн девятилитровых кейсов, или 23,4 млн дал (-7% к 2022 г.), 12,2 кейсов, или 10,9 млн дал (+5%), и 11,9 млн кейсов, или 10,7 млн дал (-8,5%), соответственно.
Российские бренды «Царская» и «Белая березка» по объемам продаж заняли лишь 21-е и 23-е места рейтинга.
Что такое The Millionaire’s Club
Британский журнал Drinks International ежегодно публикует мировой рейтинг алкогольных напитков под названием The Millionaire’s Club. В него входят бренды крепкого алкоголя, продажи которых превышают 9 млн литров (1 млн девятилитровых кейсов) в год. В рейтинге 2024 г. вошли 155 брендов крепкого алкоголя – водки, джина, бренди, виски текилы, рома. Из них 38 водочных брендов, на которые суммарно приходится 156 млн кейсов, проданных в мире по итогам 2023 г.
Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман констатирует, что относительно зарубежных компаний у отечественных производителей «мизерные объемы» продаж продукции за рубежом. По его данным, основные рынки сбыта российской водки помимо домашнего рынка – США, Великобритания, Германия. Но сейчас из-за санкций поставки в европейские страны и США невозможны, напоминает он. Отечественные производители водки поставляют ее в страны Азии, Африки, СНГ, добавляет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Но, к примеру, в Китае, Индии, арабских странах нет культуры и традиций употребления этого напитка, поэтому существенно нарастить продажи в этих государствах практически невозможно, отмечает Кауфман.
По данным ЦИФРРА, экспорт водки из России за прошедшие два года (2022 и 2023 гг.) упал втрое – с 60 млн до 20 млн литров. Сейчас российские производители сосредоточены на местном рынке, так как для нашей страны этот напиток «традиционный и всегда пользуется спросом» и его продажи остаются стабильными, говорит Дробиз. В I квартале 2024 г. розничные продажи водки в России увеличились на 1,6% к тому же периоду прошлого года и составили 18,4 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
При этом сейчас за рубежом, по словам Дробиза, растет употребление крепких спиртных напитков. Российская водка вернет свою популярность на мировом рынке после победы в спецоперации, говорит он.