Производство молока в России выросло на 3% за полгода
За первые шесть месяцев 2024 г. выпуск молока в России увеличился год к году на 3%, до порядка 13,2 млн т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).
Производство сливок с января по май выросло на 23% до 146 500 т, творога и продуктов на его основе – на 9% до 334 500 т, йогурта – на 13% до 330 600 т. Выпуск мороженого также показал положительную динамику – объемы производства увеличились на 14% до 260 300 т.
Наименьший рост показали сметана (на 2% до 242 900 т), кефир (на 1% до 400 400 т) и сырные продукты (на 1% до 85 000 т).
Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что в прошлом году компании смогли нарастить производство молочной продукции за счет снижения цен на сырье. В результате цены на молочные товары не превысили среднюю по стране инфляцию 7,42% в годовом выражении. Но в мае 2024 г. цены поднялись на 4,23% год к году. Во вторую неделю июля пастеризованное молоко в рознице в среднем стоит 78,5 руб. за литр (+6,8% год к году), сыр – 800,4 руб. за кг (+4,7%), творог – 418,8 руб. за кг (+2,4%).
По итогам 2023 г. совокупная выручка топ-30 производителей молочной продукции составила 857 млрд руб., увеличившись на 10,1% относительно 2022 г. Лидером совместного рейтинга «Союзмолока», Milknews и Streda Consulting стала компания «Вимм-Билль-Данн» с выручкой 136,7 млрд руб.
Производитель обогнал Health & Nutrition (бывшая Danone), которая возглавляла рейтинг до этого, на 17%. В 2023 г. выручка компании составила 116,6 млрд руб. Там объяснили падение показателей «деконсолидацией бизнеса по производству детских смесей».