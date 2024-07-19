Производство молока в России выросло на 3% за полгода

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что в прошлом году компании смогли нарастить производство молочной продукции за счет снижения цен на сырье. В результате цены на молочные товары не превысили среднюю по стране инфляцию 7,42% в годовом выражении. Но в мае 2024 г. цены поднялись на 4,23% год к году. Во вторую неделю июля пастеризованное молоко в рознице в среднем стоит 78,5 руб. за литр (+6,8% год к году), сыр – 800,4 руб. за кг (+4,7%), творог – 418,8 руб. за кг (+2,4%).