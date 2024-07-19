ФАС потребовала прекратить продажу дезодорантов, копирующих упаковку AXE

ФАС потребовала прекратить продажу дезодорантов, копирующих упаковку AXEКомпания «Арвитекс» занималась недобросовестной конкуренцией, считает ведомство
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании «Арвитекс» предписание с требованием прекратить выпуск мужских дезодорантов и гелей для душа EXXE в упаковках, которые копируют бренд AXE. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС считает, что «Арвитекс» занималась недобросовестной конкуренцией. В ведомство обратился правообладатель бренда AXE с жалобой, что упаковка дезодорантов и гелей для душа EXXE имитирует дизайн продукции AXE. Среди сходств – цветовая гамма, расположение и стилистика элементов и ключевые обозначения.
В ФАС пришли к выводу, что такая ситуация может создать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и способствовать неправомерному использованию репутации AXE.
Предписание ФАС «Арвитекс» обязана исполнить в течение 10 дней и предоставить отчет в службу.
Бренд парфюмерно-косметических товаров AXE принадлежит компании Unilever. В марте 2022 г. концерн заявил о приостановке инвестиций, импорте и экспорте продукции в Россию и из нее. При этом в стране продолжают работать заводы и офисы компании. В частности, у Unilever есть предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. Продукция AXE производится в РФ с 2008 г. Под этим бредом выпускаются дезодоранты, гели для душа и шампуни.
В России интересы Unilever представляет «Юнилевер Русь». В 2023 г. чистая прибыль компании снизилась почти вдвое до 9,22 млрд руб. (против 4,88 млрд руб. в 2022 г.). Выручка упала на 27% до 62,018 млрд руб.
Действия «Арвитекс» могут рассматриваться не только как недобросовестная конкуренция, но и как нарушение прав владельца бренда AXE, например, в части дизайна бутылки и товарного знака, считает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Игорь Харитонов.
За неисполнение предписания ФАС компании грозит штраф в размере 100 000 – 300 000 руб., а ее должностным лицам – в размере 10 000 – 20 000 руб., при этом для «Арвитекс» будет назначен новый срок для исполнения предписания с аналогичными правовыми последствиями, отмечает Харитонов. В случае же, если подтвердится факт нарушения прав бренда, с компании могут взыскать существенную компенсацию (в зависимости от количества произведенной и введенной в оборот продукции), продолжает он: «Также продукция, признанная контрафактной, может быть изъята и уничтожена».
«Арвитекс» может попробовать оспорить предписание ФАС в суде, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. В этом случае компании придется доказать, что выпущенная ею продукция «в глазах рядового потребителя не могла смешиваться с аналогичной продукцией конкурента», добавил он: «В такого рода делах обычно решающее значение имеют результаты экспертизы, которую обычно назначают суды».