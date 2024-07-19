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ФАС потребовала прекратить продажу дезодорантов, копирующих упаковку AXE

Компания «Арвитекс» занималась недобросовестной конкуренцией, считает ведомство
Анастасия Швецова
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании «Арвитекс» предписание с требованием прекратить выпуск мужских дезодорантов и гелей для душа EXXE в упаковках, которые копируют бренд AXE. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС считает, что «Арвитекс» занималась недобросовестной конкуренцией. В ведомство обратился правообладатель бренда AXE с жалобой, что упаковка дезодорантов и гелей для душа EXXE имитирует дизайн продукции AXE. Среди сходств – цветовая гамма, расположение и стилистика элементов и ключевые обозначения.

В ФАС пришли к выводу, что такая ситуация может создать у потребителей ложное впечатление о производителе продукции и способствовать неправомерному использованию репутации AXE.

Предписание ФАС «Арвитекс» обязана исполнить в течение 10 дней и предоставить отчет в службу.

Бренд парфюмерно-косметических товаров AXE принадлежит компании Unilever. В марте 2022 г. концерн заявил о приостановке инвестиций, импорте и экспорте продукции в Россию и из нее. При этом в стране продолжают работать заводы и офисы компании. В частности, у Unilever есть предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. Продукция AXE производится в РФ с 2008 г. Под этим бредом выпускаются дезодоранты, гели для душа и шампуни.

В России интересы Unilever представляет «Юнилевер Русь». В 2023 г. чистая прибыль компании снизилась почти вдвое до 9,22 млрд руб. (против 4,88 млрд руб. в 2022 г.). Выручка упала на 27% до 62,018 млрд руб.

Действия «Арвитекс» могут рассматриваться не только как недобросовестная конкуренция, но и как нарушение прав владельца бренда AXE, например, в части дизайна бутылки и товарного знака, считает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Игорь Харитонов. 

За неисполнение предписания ФАС компании грозит штраф в размере 100 000 – 300 000 руб., а ее должностным лицам – в размере 10 000 – 20 000 руб., при этом для «Арвитекс» будет назначен новый срок для исполнения предписания с аналогичными правовыми последствиями, отмечает Харитонов. В случае же, если подтвердится факт нарушения прав бренда, с компании могут взыскать существенную компенсацию (в зависимости от количества произведенной и введенной в оборот продукции), продолжает он: «Также продукция, признанная контрафактной, может быть изъята и уничтожена».

«Арвитекс» может попробовать оспорить предписание ФАС в суде, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. В этом случае компании придется доказать, что выпущенная ею продукция «в глазах рядового потребителя не могла смешиваться с аналогичной продукцией конкурента», добавил он: «В такого рода делах обычно решающее значение имеют результаты экспертизы, которую обычно назначают суды».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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