ФАС потребовала прекратить продажу дезодорантов, копирующих упаковку AXE

Бренд парфюмерно-косметических товаров AXE принадлежит компании Unilever. В марте 2022 г. концерн заявил о приостановке инвестиций, импорте и экспорте продукции в Россию и из нее. При этом в стране продолжают работать заводы и офисы компании. В частности, у Unilever есть предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. Продукция AXE производится в РФ с 2008 г. Под этим бредом выпускаются дезодоранты, гели для душа и шампуни.