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«Коммерсантъ»: в Москве обсуждается возможная реформа теплоснабжения

Ведомости

Минэнерго РФ предлагает разрешить властям Москвы переход к методу тарифообразования «альтернативной котельной». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст доклада министерства от 17 июля.

Согласно документу, механизм можно будет применять как на всей территории города, так и в некоторых частях, например, только в Новой Москве. Изменения потребует поправок к закону «О теплоснабжении».

При этом, утверждает издание, в письме от 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин просит премьер-министра Михаила Мишустина закрепить в законе «О теплоснабжении» обязанность единой теплоснабжающей организации (ЕТО) выполнять все мероприятия из схемы теплоснабжения города, но не запускать в столице ценовую зону. Собянин считает, что внедрение метода «альтернативной котельной» может привести к росту платы за тепловую энергию для москвичей.

Метод «альтернативной котельной» – способ расчета тарифов на теплоснабжение, который был введен в России в 2018 г. Он позволяет установить предельный уровень тарифов на теплоэнергию. Основная идея метода заключается в том, что потребители платят за тепло столько же, сколько они заплатили бы, если бы построили собственную котельную. Это позволяет обеспечить конкуренцию между поставщиками тепла и стимулировать их к повышению эффективности работы. Тариф на теплоэнергию рассчитывается исходя из затрат на строительство и эксплуатацию собственной котельной, а также стоимости топлива и других расходов. При этом учитываются особенности конкретного региона, такие как климатические условия, стоимость строительства и эксплуатации инфраструктуры и другие факторы. Метод, в том числе, направлен на стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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