«Коммерсантъ»: в Москве обсуждается возможная реформа теплоснабжения
Минэнерго РФ предлагает разрешить властям Москвы переход к методу тарифообразования «альтернативной котельной». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст доклада министерства от 17 июля.
Согласно документу, механизм можно будет применять как на всей территории города, так и в некоторых частях, например, только в Новой Москве. Изменения потребует поправок к закону «О теплоснабжении».
При этом, утверждает издание, в письме от 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин просит премьер-министра Михаила Мишустина закрепить в законе «О теплоснабжении» обязанность единой теплоснабжающей организации (ЕТО) выполнять все мероприятия из схемы теплоснабжения города, но не запускать в столице ценовую зону. Собянин считает, что внедрение метода «альтернативной котельной» может привести к росту платы за тепловую энергию для москвичей.
Метод «альтернативной котельной» – способ расчета тарифов на теплоснабжение, который был введен в России в 2018 г. Он позволяет установить предельный уровень тарифов на теплоэнергию. Основная идея метода заключается в том, что потребители платят за тепло столько же, сколько они заплатили бы, если бы построили собственную котельную. Это позволяет обеспечить конкуренцию между поставщиками тепла и стимулировать их к повышению эффективности работы. Тариф на теплоэнергию рассчитывается исходя из затрат на строительство и эксплуатацию собственной котельной, а также стоимости топлива и других расходов. При этом учитываются особенности конкретного региона, такие как климатические условия, стоимость строительства и эксплуатации инфраструктуры и другие факторы. Метод, в том числе, направлен на стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие инфраструктуры.