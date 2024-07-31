«Коммерсантъ»: в Москве обсуждается возможная реформа теплоснабжения

Метод «альтернативной котельной» – способ расчета тарифов на теплоснабжение, который был введен в России в 2018 г. Он позволяет установить предельный уровень тарифов на теплоэнергию. Основная идея метода заключается в том, что потребители платят за тепло столько же, сколько они заплатили бы, если бы построили собственную котельную. Это позволяет обеспечить конкуренцию между поставщиками тепла и стимулировать их к повышению эффективности работы. Тариф на теплоэнергию рассчитывается исходя из затрат на строительство и эксплуатацию собственной котельной, а также стоимости топлива и других расходов. При этом учитываются особенности конкретного региона, такие как климатические условия, стоимость строительства и эксплуатации инфраструктуры и другие факторы. Метод, в том числе, направлен на стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие инфраструктуры.