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Новым гендиректором Boeing назначен Келли Ортберг

Ведомости

Компания Boeing назначила ветерана аэрокосмической промышленности Келли Ортберга своим новым президентом и генеральным директором. Об этом сообщает Reuters.

Ортберг приступит к работе 8 августа, и перед ним будет стоять множество задач, включая возрождение производства самолетов и восстановление доверия со стороны регулирующих органов, отрасли и клиентов.

Ортберг имеет более чем 30-летний опыт работы в аэрокосмической и оборонной промышленности, включая многочисленные руководящие должности. После пяти лет в должности главы Rockwell Collins он руководил интеграцией компании с United Technologies и RTX.

В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании, после которых последовали проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.

18 июня глава компании Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности. В марте в Boeing заявили, что Кэлхун уйдет с должности в конце этого года. В отставку подаст также президент и генеральный директор «дочки» компании – Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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