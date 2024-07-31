Новым гендиректором Boeing назначен Келли Ортберг

В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании, после которых последовали проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.