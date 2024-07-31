Новым гендиректором Boeing назначен Келли Ортберг
Компания Boeing назначила ветерана аэрокосмической промышленности Келли Ортберга своим новым президентом и генеральным директором. Об этом сообщает Reuters.
Ортберг приступит к работе 8 августа, и перед ним будет стоять множество задач, включая возрождение производства самолетов и восстановление доверия со стороны регулирующих органов, отрасли и клиентов.
Ортберг имеет более чем 30-летний опыт работы в аэрокосмической и оборонной промышленности, включая многочисленные руководящие должности. После пяти лет в должности главы Rockwell Collins он руководил интеграцией компании с United Technologies и RTX.
В течение продолжительного времени Boeing испытывает трудности с производством ряда коммерческих самолетов. Ситуацию усложняет также то, что с начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с бортами компании, после которых последовали проверки. В частности, в начале января у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. А 17 июня Boeing 737 экстренно сел в Новой Зеландии – пассажиры сообщили, что якобы заметили пламя в одном из двигателей.
18 июня глава компании Дэйв Кэлхун был допрошен в американском сенате, где он принес извинения семьям погибших в авиакатастрофах в 2018 и 2019 гг. Некоторые сенаторы подвергли критике гендиректора и работу компании, заявив, что у нее имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности. В марте в Boeing заявили, что Кэлхун уйдет с должности в конце этого года. В отставку подаст также президент и генеральный директор «дочки» компании – Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.