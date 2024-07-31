Суд прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG

PGNiG является собственником польского участка газопровода Ямал – Европа, который идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в санкционный список. В ответ Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В итоге «Газпром» 11 мая 2022 г. потерял возможность использовать газопровод Ямал – Европа для экспорта газа.