Суд прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG
Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG – АО «Польская нефтяная и газовая промышленность», следует из картотеки дел.
«Судебное заседание по делу завершено в 15:53. Прекратить производство», – говорится в картотеке.
Как сообщает «РИА Новости», представитель ФНС подал ходатайство о привлечении к делу польского энергетического концерна Orlen в качестве третьего лица. Он сообщил, что АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» ликвидировано путем слияния с Orlen. Суд отказался привлекать Orlen.
В марте инспекция ФНС по Москве обратилась в суд с заявлением о банкротстве PGNiG. Из материалов Арбитражного суда следует, что задолженность PGNiG по обязательным платежам в бюджет превышает 900 000 руб.
PGNiG является собственником польского участка газопровода Ямал – Европа, который идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в санкционный список. В ответ Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В итоге «Газпром» 11 мая 2022 г. потерял возможность использовать газопровод Ямал – Европа для экспорта газа.