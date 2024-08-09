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Летные испытания импортозамещенного МС-21 начнутся до конца этого года

Ведомости

Летные испытания импортозамещенной версии самолета МС-21 начнутся до конца 2024 г., сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Яковлев».

«После серии полетов в рамках заводских доводочных испытаний опытный образец МС-21 приступит к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения», – добавили в пресс-службе.

В мае этого года правительство РФ изменило сроки поставок российских самолетов МС-21, Ил-114 и SSJ. Серийный выпуск МС-21 перенесен с 2024 г. на 2025-2026 гг. Как отмечает «Коммерсантъ», себестоимость импортозамещенного МС-21 выросла из-за вынужденной замены американских двигателей P&W на отечественные ПД-14 стоимостью почти 1,8 млрд руб.

МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК) и принадлежит семейству ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Это второй самолет после Superjet 100 в области российской гражданской авиации, созданный без советского задела. Он создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737. Дальность его полетов составляет более 6000 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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