Летные испытания импортозамещенного МС-21 начнутся до конца этого года
Летные испытания импортозамещенной версии самолета МС-21 начнутся до конца 2024 г., сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Яковлев».
«После серии полетов в рамках заводских доводочных испытаний опытный образец МС-21 приступит к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения», – добавили в пресс-службе.
В мае этого года правительство РФ изменило сроки поставок российских самолетов МС-21, Ил-114 и SSJ. Серийный выпуск МС-21 перенесен с 2024 г. на 2025-2026 гг. Как отмечает «Коммерсантъ», себестоимость импортозамещенного МС-21 выросла из-за вынужденной замены американских двигателей P&W на отечественные ПД-14 стоимостью почти 1,8 млрд руб.
МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК) и принадлежит семейству ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Это второй самолет после Superjet 100 в области российской гражданской авиации, созданный без советского задела. Он создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737. Дальность его полетов составляет более 6000 км.