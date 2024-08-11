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Reuters: Cisco уволит тысячи сотрудников ради инвестиций в ИИ

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Американский производитель сетевого оборудования Cisco уволит тысячи сотрудников в рамках запланированных в этом году сокращений рабочих мест, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания намерена переключить внимание на области кибербезопасности и ИИ. Ожидается, что об увольнении сотрудников Cisco объявит на следующей неделе в отчете компании. Эти меры, по данным источников, могут затронуть порядка 4000 человек – такое же количество рабочих мест Cisco сократила в феврале. Согласно ежегодной отчетности компании, по состоянию на июль 2023 г. в ней работало около 84 900 человек, пишет Reuters. 

Компания борется с низким спросом и ограничениями в своем основном бизнесе, указывает агентство. На этом фоне, по данным Reuters, в июне она запустила фонд в размере $1 млрд для инвестиций в стартапы ИИ, а за последние несколько лет купила или вложила средства в 20 таких проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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