Reuters: Cisco уволит тысячи сотрудников ради инвестиций в ИИ

По данным агентства, компания намерена переключить внимание на области кибербезопасности и ИИ. Ожидается, что об увольнении сотрудников Cisco объявит на следующей неделе в отчете компании. Эти меры, по данным источников, могут затронуть порядка 4000 человек – такое же количество рабочих мест Cisco сократила в феврале. Согласно ежегодной отчетности компании, по состоянию на июль 2023 г. в ней работало около 84 900 человек, пишет Reuters.