Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde Russia UK Limited
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги и права требования дочерней компании немецкой Linde – Linde Russia UK Limited по иску «Русхимальянса». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
Определение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его принятия.
В марте «Русхимальянс» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к компании Linde и попросил взыскать задолженность в размере более 746 млн евро и 30,71 млрд руб.
В рамках этой суммы суд наложил арест на ценные бумаги, недвижимость, денежные средства и доли на имя Linde UK Holdings No.2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. Он также принял решение запретить этим дочерним компаниям совершать сделки и другие юридические действия, которые направлены на переход корпоративных и имущественных прав по активам.
Летом 2021 г. «Русхимальянс», консорциум Linde и ООО «Ренейссанс хэви индастрис» заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. После начала военного конфликта на Украине глава Linde Санджива Ламба заявил, что компания не возобновит работу в России. «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд.