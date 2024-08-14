Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde Russia UK Limited

В рамках этой суммы суд наложил арест на ценные бумаги, недвижимость, денежные средства и доли на имя Linde UK Holdings No.2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. Он также принял решение запретить этим дочерним компаниям совершать сделки и другие юридические действия, которые направлены на переход корпоративных и имущественных прав по активам.